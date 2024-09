Jennie, do Blackpink, explica por que se desculpou por usar cigarro eletrônico

Nesta quinta-feira (19), foi divulgada uma nova entrevista de capa da Harper’s Bazaar com a cantora Jennie, do Blackpink. A artista explicou o que a levou emitir um pedido de desculpas quase que imediatamente depois que um vídeo dela usando cigarro eletrônico gerou uma reação negativa.

“O que eu posso fazer? Se os coreanos acham que é errado, eu tenho que me corrigir“, ela disse à publicação. “É tipo, eu entendo por que vocês estão chateados. É cultural, é história. É tempo. E eu não posso ir contra o tempo.”

Vale lembrar que o incidente em questão aconteceu em julho, quando a artista de 28 anos postou um vlog com um trecho dela fumando enquanto fazia o cabelo e a maquiagem. Depois que os espectadores apontaram isso, o clipe foi editado do vídeo e seus representantes emitiram uma declaração: “Pedimos sinceras desculpas a todos que se sentiram desconfortáveis ??com as ações de JENNIE… JENNIE reconhece e lamenta profundamente seu erro de fumar em ambientes fechados e causar inconveniências à equipe.”

De acordo com a Billboard, a declaração também garantiu que Jennie havia se desculpado com qualquer pessoa no local “que possa ter sido afetada” e reconheceu todos os “fãs que ficaram decepcionados com este incidente“.

“Não quero perder a confiança deles“, disse ela sobre sua base de fãs. “É muito importante para mim que minha cultura e todos ao redor do mundo me amem.”

Vale destacar que a capa chega enquanto Jennie está se preparando para entrar em uma nova era solo. Na época da entrevista, a cantora de You & Me tinha acabado de passar duas semanas seguidas no estúdio trabalhando em seu álbum solo de estreia, e ela deve lançar um novo single em outubro após assinar um novo contrato com a Columbia Records.

Sobre trabalhar em sua carreira solo, Jennie disse à publicação que ela está “se mostrando ao mundo pela primeira vez”. “JENNIE, do BLACKPINK, sempre será uma parte de mim, mas vocês também poderão experimentar esse novo lado”, acrescentou.

Jennie, do BLACKPINK, lançará single solo em outubro

Foi anunciado que a cantora Jennie, integrante do BLACKPINK, irá lançar um single solo em outubro. Em parceria com sua agência Oddatelier, ela assinou contrato com a Columbia Records.

Vale destacar que a gravadora possui em seu catálogo artistas como Beyoncé, Adele e Harry Styles.

A faixa solo de Jennie marca o primeiro lançamento desde o single You & Me, que estreou em outubro de 2023. Na época, ela também lançou One Of The Girls em parceria com The Weeknd e Lily-Rose Depp.

Vale lembrar que a música ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify e permaneceu na parada da Billboard Hot 100 por vinte semanas consecutivas.

De acordo com o Korean Herald, Jennie se tornou a primeira cantora solo coreana a ganhar a certificação de platina da Recording Industry Association of America nos Estados Unidos.

Jennie estreou em 2016 como integrante do Blackpink, ela é a única artista do país a ser a atração principal do Coachella. No ano passado ela esteve na série da HBO The Idol.

Ela nasceu na Coreia, mas se mudou e estudou em Auckland, na Nova Zelândia.

O Blackpink é o grupo feminino de k-pop mais seguido no Spotify.

