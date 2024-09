High School Musical: livro revela detalhes do romance entre Vanessa Hudgens e Zac Efron

O tempo passou e aparentemente é a época de reflexões sobre o passado dos atores de High School Musical, que fez sucesso a partir de 2006. Um livro produzido pela jornalista Ashley Spencer, da Disney High, traz informações inéditas sobre o mundo da Disney entre os anos 2000 e 2010.

Se você não lembra, o Hig School Músical estreou em 2006 e junto com ele estrelas como Zac Efron, Vanessa Hudges, Corbin Nleu, Ashley Tisdale, Lucas Gabreel, entre outros. Um trecho do livro “Disney High: The Rise and Fall of Disney Channel’s Tween Empire”, compartilhando pela Teen Vouge, revela detalhes sobre o período após o sucesso do filme e as consequências do elenco terem se tornado famosos tão rápidos e também jovens modelos revela as discussões internas após o vazamento de fotos nuas da estrela principal do filme Vanessa Hudgens.

O casal principal dos filmes High School Músical – dos filmes 1, 2 e 3 se conheceu em 2005, durante os testes para a produção, mas o relacionamento começou apenas nos ensaios, quando ambos tinham 17 anos. A fama de “High School Musical” gerou uma enorme admiração dos fãs. Contudo, nos bastidores e, especialmente durante as filmagens, Vanessa e Zac viviam uma verdadeira “montanha-russa” emocional.

Em um trecho divulgado pela Teen Vogue, Grabeel comentou que, embora fosse um relacionamento adolescente, o romance deles era muito intenso. “Ele era o sol e a lua para ela… pobre garota”, afirmou o ator. Além dele, Peter Barsocchini, diretor e produtor da trilogia, ressaltou que o namoro enfrentava constantes altos e baixos, especialmente durante as gravações do terceiro filme.

Ao relatar uma briga que presenciou, Peter contou que a atriz pediu para usar seu escritório e logo em seguida ouviu gritos vindos da sala. Ele também refletiu sobre as dificuldades de manter um relacionamento na adolescência, especialmente quando se trata de pessoas públicas.

Saiba mais sobre os bastidores de High School Musical

Outros trechos do livro, que será lançado em 24 de setembro, exploram os bastidores e as dinâmicas entre os membros do High School Músical. Embora parecessem muito próximos nas câmeras, a realidade era bem diferente. A relação entre Ashley Tisdale, Vanessa e Lucas era bastante conturbada, por exemplo.

Zac e Vanessa enfrentaram algumas separações durante as gravações da trilogia, mas não foram o único casal da produção. Grabeel surpreendeu a todos ao revelar que teve um breve romance com a atriz Monique Coleman antes de se tornarem grandes amigos.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis