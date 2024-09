Zach Bryan se desculpa após dizer que Kanye West é melhor que Taylor Swift

Nesta quinta-feira (19), o cantor country Zach Bryan se desculpou após fazer uma postagem no X (antigo Twitter) com uma comparação entre Kanye West e Taylor Swift.

“eagles > chiefs / Kanye > Taylor”, e então perguntando aos seguidores, “quem está comigo“. Após a reação negativa, o cantor desativou sua conta na rede social.

“Para que conste, pessoal, eu não viria atrás da Taylor na outra noite“, ele escreveu em um story do Instagram que ele compartilhar com a colaboração de Post Malone com Taylor, Fortnight. “Eu estava bêbado comparando dois discos e saiu errado. Eu sei que há muita coisa que turva em torno de Ye e eu estava falando puramente musicalmente. Eu amo a música da Taylor e rezo para que vocês saibam que eu sou humano e tuíto coisas estúpidas com frequência. Espero que um dia eu possa explicar isso a ela.”

Segundo a Billboard, o cantor country continuou explicando que ele se mete em problemas na plataforma com muita frequência e que vai ficar longe dela. “Peço desculpas a todos os fãs de Taylor que eu irritei ou decepcionei“, ele acrescentou.

Em outro stories, o cantor de I Remember Everything explicou que está passando por um momento difícil e compartilhou sua admiração pela vencedora de 14 Grammys. “Para ser completamente honesto, isso soou rude e insensível a Taylor. Eu a respeito tanto como musicista que a última coisa que quero é que as pessoas pensem que eu não aprecio e amo o que ela fez pela música”, ele escreveu, antes de fazer um anúncio de serviço público. “Amo vocês e espero que entendam. Não bebam e tuítem. Não bebam e tuítem!”

“Taylor tem sido uma força da natureza desde que todos nós crescemos e eu admiro isso. Eu nunca quero que as pessoas pensem que eu tenho um pingo de malícia ou maldade com ninguém, nunca, é por isso que estou dizendo tudo isso.”, continuou.

“Este ano tem sido muito difícil para mim de maneiras pessoais que ninguém sabe e eu tenho tentado lidar e equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, vou dar um tempo de tuitar coisas estúpidas, terminar minha turnê e me firmar de alguma forma no meio de tudo isso. Eu me sinto muito, muito abençoado a cada dia”, explicou.

Vale lembrar que Taylor e Kanye têm uma longa desavença, que remonta ao VMA de 2009, quando o rapper pegou o microfone de Swift enquanto ela recebia o prêmio de melhor vídeo feminino.

Após uma apresentação no próximo sábado (21), a turnê Quittin Time de Zach Bryan recomeça em 17 de novembro no Canadá, antes de retornar aos Estados Unidos para uma série de shows.

Taylor Swift lança remix de ‘I Can Do It With a Broken Heart’

Nesta sexta-feira (13), Taylor Swift surpreendeu os fãs ao lançar o remix de Dombresky da faixa I Can Do It With a Broken Heart.

Vale destacar que na última quarta-feira (11), a cantora esteve no Video Music Awards, onde ganhou sete prêmios, a cerimônia aconteceu em Nova York.

Um dos prêmio foi o de Vídeo do Ano por Fortnight, uma faixa do The Tortured Poets Department com Post Malone. Isso eleva o total da carreira da cantora e compositora para 30 troféus, o que a permite empatar com Beyoncé como a maior vencedora na história do programa.

Segundo a Billboard, em seu discurso de agradecimento, ela mencionou o namorado, Travis Kelce, e encorajou os fãs a votarem. “Tudo o que esse homem toca se transforma em felicidade, diversão e magia“, disse ela sobre o jogador do Kansas City Chiefs.

Vale lembrar que o disco tem sido um sucesso, solidificando a presença de Taylor Swift nas paradas da Billboard. O álbum, que marca seu 14º #1, a empata com Jay-Z no maior número de álbuns no topo de um artista solo. Com apenas os Beatles à sua frente com 19 pódios.

A faixa I Can Do It With a Broken Heart, o segundo single do álbum, figurou na terceira posição na Billboard Hot 100, atingiu a posição número 5 na parada Billboard Global 200 e ficou entre os 10 primeiros na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Reino Unido e Estados Unidos.