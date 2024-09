Pagodeiro Príncipe tem carro de R$ 700 mil roubado em assalto no Rio

O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu que na madrugada desta quinta-feira (19), o cantor Príncipe sofreu um assalto em quanto dirigia pela Zoa Oeste do Rio de Janeiro. Ele teve o carro, uma Land Rover Defender 2025 avaliada em mais de R$ 700 mil roubado. Vale lembrar que em outubro de 2021 o cantor teve o carro da mesma marca, modelo Velar avaliado em mais de R$ 400 mil roubado, na ocasião Príncipe que dirigia na Linha Amarela, via expressa no Rio de Janeiro, foi rendido por homens aramados enquanto se deslocava para fazer um show em São Pedro da Aldeia. Quem dirigia o veículo no momento do assalto era a mulher do cantor.

Segundo pessoas ligadas ao músico, Rodrigo Príncipe estaria a procura do veículo, e seus amigos já começaram a divulgar a foto do carro com o número da placa em grupos do WhatsApp com a esperança de encontrá-lo.

O jornalista procurou assessoria do artista, que até o fechamento não se pronunciou sobre o acontecido.