Por que a mãe de Chester se sente traída pelo Linkin Park

Susan Eubanks, mãe de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park falecido em 2017, expressou seu descontentamento em uma entrevista recente à Rolling Stone. Segundo ela, o grupo não a avisou sobre a nova formação, que agora conta com Emily Armstrong como vocalista.

A banda, fundada por Mike Shinoda, anunciou Armstrong como substituta de Bennington, além de divulgar planos para um novo álbum, uma turnê e músicas inéditas — o primeiro trabalho do Linkin Park desde a morte de Chester.

A escolha de Armstrong gerou polêmica entre os fãs, especialmente por sua relação com a Cientologia e seu apoio público ao ator Danny Masterson, condenado por estupro em 2023.

No entanto, para Susan, o maior problema foi a falta de comunicação e consideração com a família de Chester. “Eu me sinto traída. Eles prometeram que me avisariam se fossem fazer algo, mas não o fizeram. Sabiam que eu não ficaria feliz. Estou muito chateada com isso”, disse Eubanks.

Ela também criticou a decisão da banda de continuar tocando músicas que Chester cantava: “Parece que estão tentando apagar o passado. Ter Emily cantando as músicas do meu filho é doloroso. Não sei como os fãs estão reagindo, mas sei como eu reagi.”

Além de Susan, a viúva de Chester, Talinda Bennington, também não foi informada sobre os planos do Linkin Park. “Eles prometeram que avisariam a família, mas isso não aconteceu. Samantha [primeira esposa de Chester] e Draven [filho de Chester] não souberam até que foi anunciado ao mundo. Isso doeu”, desabafou Susan.

Essa não é a primeira vez que membros da família de Chester manifestam insatisfação com o rumo da banda. Jaime Bennington, filho do cantor, já havia se pronunciado nas redes sociais no início do mês, pedindo respeito aos fãs e afirmando que eles precisavam de tempo para processar a mudança na formação do Linkin Park. Ele ainda ressaltou que aqueles que desrespeitassem a decisão perderiam seu respeito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Tonight Show (@fallontonight)

Qual o setlist da turnê de retorno do Linkin Park

Somewhere I Belong Crawling Lying From You Points of Authority New Divide The Emptiness Machine Creation The Catalyst Burn It Down Waiting for the End Castle of Glass When They Come for Me / Remember the Name Lost in the Echo Given Up One Step Closer Break/Collapse Lost Breaking the Habit What I’ve Done Kintsugi Leave Out All the Rest My December Friendly Fire Numb In the End Faint Resolution Papercut Keys to the Kingdom Bleed It Out