O que você precisa saber sobre ‘Somebody Else’s’ de Gwen Stefani

Gwen Stefani está de volta com novas músicas! Após uma série de aparições em programas como The Voice, uma residência em Las Vegas e apresentações ao lado do marido Blake Shelton, a cantora finalmente anunciou o lançamento de seu quinto álbum solo, Bouquet, previsto para 15 de novembro. Para aquecer os fãs, Stefani divulgou o segundo single do álbum, Somebody Else’s, que já está disponível nas plataformas digitais.

Somebody Else’s traz um mix de melodias cativantes inspiradas no pop dos anos 70, contrastadas por letras que refletem os erros do passado. Durante uma entrevista à Rolling Stone, Stefani revelou que a faixa inicialmente não estava planejada para o álbum, mas a ideia, proposta pela coautora Madison Love, acabou se encaixando na narrativa do disco.

A artista explicou que, enquanto Bouquet é em grande parte sobre amor e renascimento, Somebody Else’s serve como uma lembrança das dificuldades passadas, refletindo um período de transição na vida de Stefani.

“Parece que oito anos provavelmente parecem muito tempo para muitas pessoas, mas para mim, foram anos de cura e de transição. Essa música traz um pouco da escuridão para a luz que estou vivendo agora”, disse ela.

Além de Somebody Else’s, o álbum Bouquet contará com dez faixas, incluindo títulos como Marigolds, Empty Vase e Purple Irises, uma colaboração com Shelton que é inspirada no amor que compartilham pela jardinagem. Stefani descreve Bouquet como um trabalho coeso, onde cada música foi escolhida a dedo, refletindo suas experiências e emoções.

Com sua mistura de pop-rock e referências ao passado, Bouquet promete trazer a essência autêntica de Gwen Stefani, ao mesmo tempo que introduz novos temas e sonoridades. A expectativa é alta, e a cantora não vê a hora de compartilhar sua nova música com os fãs, que têm aguardado ansiosamente por um novo álbum desde 2016.

Como será o quinto álbum de estúdio de Gwen Stefani

Gwen Stefani está pronta para voltar ao cenário musical com seu aguardado quinto álbum de estúdio, intitulado Bouquet. O lançamento está marcado para o dia 15 de novembro e promete ser um marco na carreira da artista. Aos 54 anos, Stefani está pronta para apresentar um novo trabalho, trazendo colaborações especiais e uma sonoridade que promete encantar tanto os fãs antigos quanto novos.

O álbum chega após um hiato desde o lançamento de You Make It Feel Like Christmas (2017), mostrando que a cantora se manteve dedicada em criar algo único e pessoal.

Bouquet terá dez faixas, incluindo o single principal Somebody Else’s, que estará disponível nas plataformas de streaming já nesta sexta-feira, dia 20. A faixa promete dar o tom do novo projeto, com letras que exploram emoções profundas e momentos de reflexão.

Um dos grandes destaques do álbum é a colaboração com seu marido, o cantor de country Blake Shelton, na música Purple Irises. Esta faixa promete trazer uma fusão interessante dos estilos dos dois artistas, combinando o pop característico de Stefani com elementos do country de Shelton.

A tracklist do álbum inclui outras canções que despertam curiosidade, como Empty Vase, Late to Bloom e Swallow My Tears, títulos que sugerem um álbum repleto de metáforas florais e temáticas introspectivas. Essa abordagem pode indicar um projeto conceitual, onde as flores representam diferentes fases e emoções vividas pela artista.