Como será o álbum ‘Tension II’ de Kylie Minogue

A estrela australiana Kylie Minogue está pronta para encantar os fãs novamente com seu novo álbum, Tension II. O aguardado projeto terá 13 faixas e seu primeiro single, Lights Camera Action, chegará às plataformas digitais no dia 27 de setembro.

Além do álbum, Kylie também confirmou uma nova turnê mundial, começando por seu país natal, a Austrália, com apresentações programadas para a Oceania, Ásia e Reino Unido. Os fãs de outros continentes podem ficar tranquilos, pois as datas para shows na Europa, América do Norte e América do Sul serão anunciadas nas próximas semanas.

Nas redes sociais, Kylie expressou seu entusiasmo pelo projeto e mencionou a dificuldade de manter segredo durante os preparativos. “Vocês não têm ideia de como foi difícil esconder todo o planejamento e preparação de vocês”, escreveu a cantora.

Segundo a Billboard, Tension II também terá o single Edge of Saturday Night com The Blessed Madonna, além de colaborações com Orville Peck, Bebe Rexha e Tove Lo, e Sia.

O álbum anterior de Kylie, Tension, lançado no ano passado, foi um grande sucesso e trouxe o hit Padam Padam, que dominou as paradas. Agora, com Tension II, a expectativa é de que a artista entregue mais uma vez um trabalho repleto de hits, somando-se a seu legado que inclui sucessos como In My Arms, Can’t Get You Off My Head e All The Lovers.

Kylie Minogue se une a Bebe Rexha e Tove Lo no EP de remixes ‘My Oh My’

Kylie Minogue, um dos grandes nomes do pop australiano, lançou nesta semana um EP de remixes para a faixa dançante My Oh My, que conta com as participações especiais das cantoras Bebe Rexha e Tove Lo. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela BMG.

My Oh My chega na sequência do aclamado disco Tension, que rendeu o hit Padam Padam, vencedor do Grammy Awards. Além da versão original e da Franklin Dream Edit, o novo EP ainda conta com quatro novas versões da faixa.

Com mais de 80 milhões de discos em todo o mundo, cinco bilhões de streams e nove álbuns número 1 no Reino Unido, Kylie Minogue é uma das potências da cultura pop.

Seus múltiplos prêmios incluem quatro BRIT Awards, dois Grammys e dois MTV Awards. Kylie é a única artista feminina a alcançar um álbum número 1 e singles no TOP 10 em cinco décadas consecutivas no Reino Unido.