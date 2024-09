Silva anuncia show ‘Encantado’ em São Paulo em setembro

Quatro anos após lançar seu último álbum autoral, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Silva presenteou o público com Encantado, seu novo disco de inéditas. Três meses depois do lançamento do projeto em todas as plataformas digitais é hora de subir ao palco e mostrar para os fãs o resultado do trabalho ao vivo.

Encantado nomeia também a turnê que viaja pelo Brasil ao longo dos próximos meses, a estreia aconteceu em casa, no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha, e passou também por Belém. A próxima parada é São Paulo, no dia 27 de setembro, no Espaço Unimed.

Animado com a turnê, Silva comenta: “Foi muito bom preparar cada detalhe dessa turnê. É maravilhoso voltar aos palcos com minhas composições. Não quero nunca deixar de me emocionar com a minha música e quero sempre poder ver o impacto que ela causa nas pessoas. Isso é o maior presente que a vida me deu e quero cuidar disso com muito carinho”.

O espetáculo contará com as canções do novo álbum como Girassóis, faixa que recebeu a assinatura do maestro Arthur Verocai nos arranjos de cordas e metais; Copo D’água, música de espírito leve, gravada em formato de dueto com Marcos Valle; Amanhã de manhã (Para Lecy), que recebeu no registro para o disco a participação brilhante de Leci Brandão; a dançante Eu Gosto de Você; entre outras.

O repertório também contará com sucessos dos discos anteriores: Claridão, Vista Pro Mar, Júpiter, Brasileiro e Cinco.

Em cena o artista além de cantar, vai tocar violão, piano, sintetizadores e outras surpresas que prometem encantar o público. A direção musical do show é assinada por Silva e a concepção também é dele, ao lado de Lucas Silva.

A banda virá com Bruno Buarque (bateria e programações), Gabriel Ruy (guitarra e percussão), Rômulo Quinelato (guitarra e sintetizador) e Hugo Maciel (baixo e sintetizador). A ficha técnica ainda conta com nomes como Belle de Melo na direção criativa e Arthur Farinon no design de luz.

Novo álbum de Silva conta com participações especiais

Silva anunciou nas redes sociais o lançamento de seu novo álbum Encantado.

Com 16 faixas inéditas, o disco traz parcerias com Jorge Drexler, Leci Brandão, Marcos Valle, Carminho, Arthur Verocai e Gabriele Leite.

“Este é um disco e é um outro ponto de partida, um reencontro. Recomeços são importantes para que a vida continue fazendo sentido”, disse em nota.

“O desejo pelo novo, que se mistura com o antigo, com as melodias que vem de lugares que eu nem sei explicar. ‘Encantado’ é um novo ‘muito prazer’. ‘Encantado’ é a hora que dá pra entender que viver é algo muito mais que dormir e acordar; é reparar no instante que se sente uma paz profunda e ter a certeza que ela existe, mesmo que momentânea. ‘Encantado’ é sobre estar aqui, no agora”, afirmou.