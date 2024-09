Gloria Groove celebra sua carreira em grande show no Rio

Depois de encerrar sua participação no Palco Sunset do Rock In Rio 2024 nesta quinta-feira (19), a cantora Gloria Groove celebrará sua carreira neste sábado (21) quando participará do Dia Brasil do festival.

O processo criativo do show solo começou em janeiro de 2024, quando surgiu a vontade de reunir, musicalmente, todas as vertentes que a carreira de Gloria Groove já percorreu.

A expectativa para o público vai além de assistir a um show grandioso, mas também ouvir, sentir e cantar as músicas. A proposta é criar uma conexão genuína entre palco e plateia, e assim, cada parte do show amplificar essa identificação

Dentro da pluralidade que compõe a apresentação, o objetivo é que cada espectador se reconheça na sua individualidade, seja na música, nas letras, na energia ou na própria presença da artista no palco. Com essa reflexão, foi construído o caminho criativo na valorização dos talentos que constroem o show.

A intenção é que a banda, as Serenettes (backing vocals), o corpo de ballet, a produção e a cenografia estejam como centro da apresentação, junto à Gloria Groove.

Com uma trajetória marcada por sua versatilidade e inovação, Gloria Groove reflete sobre o impacto que diversos talentos tiveram na construção de um espetáculo que carrega sua essência. Mais do que apenas um show, a apresentação será uma celebração da evolução da artista, que ao longo dos anos conseguiu se firmar em um patamar de grande relevância, no cenário musical.

Em ritmo dessa celebração, Gloria Groove preparou um repertório cuidadosamente selecionado com sucessos de todas as aclamadas eras da artista, dos projetos O Proceder (2017), Affair (2020), Lady Leste (2022), Futuro Fluxo (2023), e a Serenata da GG (2024), que já acumula mais de 170 milhões de streams e cujo segundo volume chega ainda este mês.

Gloria Groove recebe sua primeira indicação ao Grammy Latino com ‘Da Braba’

Gloria Groove celebra um momento especial em sua carreira com a sua primeira indicação ao Grammy Latino. No dia 17 deste mês, a artista foi nomeada na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela música Da Braba, faixa que faz parte de seu álbum Futuro Fluxo, lançado em 2023. A colaboração com Ludmilla e MC GW é um dos grandes sucessos do projeto.

A cantora celebra a indicação enquanto se prepara para sua aguardada apresentação no Rock in Rio, nesta quinta-feira (19). O show promete ser um dos pontos altos do evento, encerrando o Palco Sunset, e trazendo toda a energia e inovação que marcaram todas as eras da trajetória de Gloria Groove.

Além disso, ela anunciou na segunda-feira (17) o lançamento de Serenata da GG, Vol.2 (Ao Vivo), marcado para o dia 26 de setembro. O projeto contará com 13 faixas e participações especiais de nomes consagrados do pagode, como Mumuzinho, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina.

O primeiro volume da Serenata, lançado em maio, já acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas de streaming.