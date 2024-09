Maiara e Maraísa se apresentam com orquestra em Belo Horizonte

A dupla Maiara e Maraísa anunciou que apresentará o show Maiara & Maraísa In Concert, injspirado no DVD Ao Vivo em Portugal, em Belo Horizonte (MG) no dia 7 de dezembro. O público pode escolher entre dois setores, Arena e Front Vip, e os ingressos já estão à venda por meio do site Nenety.

Maiara & Maraisa In Concert traz um formato diferente dos shows habituais da dupla, com venda de mesas e apresentação de um repertório exclusivo. Destaca-se a presença de uma orquestra composta exclusivamente por mulheres, integrada à banda que as acompanha na estrada.

A realização fica a cargo da WorKShow, que não só agencia a carreira da dupla como também transforma os desejos de Maiara e Maraisa em realidade.

“O momento pede um projeto assim; é um sonho antigo que implicava em muita maturidade e planejamento. Nossos fãs nos dão respaldo para sonhar, porque sabemos que eles embarcam e nos ajudam a realizar nossos sonhos”, concluem Maiara e Maraisa, ansiosas por dividir mais um desafio com seu público.

Maiara e Maraísa lançaram música tema da comédia ‘Minha Irmã e Eu’

A comédia Minha Irmã e Eu, dirigida por Susana Garcia (Minha Mãe é Uma Peça 3, Minha Vida em Marte) e protagonizada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, acaba de ganhar uma música exclusiva interpretada pela dupla sertaneja Maiara e Maraísa, já disponível nas plataformas digitais pela Som Livre.

A canção, que leva o mesmo nome do filme, foi composta por Ricardo Leão e Bárbara Dias especialmente para a produção, e já está disponível em todas as plataformas de áudio. A comédia já foi assistida por mais de 2 milhões de espectadores e se consagrou como o primeiro filme nacional a alcançar este número desde 2019. O último filme a atingir essa marca foi Minha Mãe é Uma Peça 3, também dirigido por Susana Garcia, e estrelado por Paulo Gustavo (1978-2021).

Minha Irmã e Eu estreou no dia 28 de dezembro de 2023 em 1.024 salas de cinema em todo país e contou também com sessões antecipadas desde 25 de dezembro.

No longa, Ingrid e Tatá vivem as irmãs Mirian e Mirelly, que nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e seguiram caminhos opostos na vida.