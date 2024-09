Criolo anuncia venda de ingressos para o seu novo show ‘Ciclo’

Criolo, um dos artistas mais inovadores e influentes da música brasileira contemporânea, dá início a uma nova etapa com Ciclo, um show que celebra a diversidade musical e a riqueza das influências que moldam sua carreira.

Reconhecido por sua habilidade em combinar hip hop com uma variedade de estilos musicais, criando uma sonoridade única e impactante, o artista confirmou recentemente apresentação especial em São Paulo. O show, realizado pela Opus Entretenimento, será no dia 6 de dezembro, na Vibra São Paulo. Os ingressos já estão à venda pela plataforma uhuu.com e em pontos de venda autorizados.

Em Ciclo, Criolo traz uma nova abordagem ao seu trabalho, apresentando um show que combina a potência do rap com a riqueza de outras influências musicais. Acompanhado por Ed Trombone, DJ DanDan e Ricardo Rabelo, ele explora um vasto repertório, que atravessa todos os seus álbuns, mantendo o hip hop como a espinha dorsal da sua performance, mas também se aventurando por ritmos como trap, grime, drill, afrobeat e samba.

Ciclo é uma celebração da ancestralidade e da diversidade musical, refletindo a essência da obra de Criolo. O show promete uma experiência coesa e vibrante, que destaca a evolução do hip hop e a contribuição da música preta brasileira, oferecendo uma visão contemporânea e inovadora para a nova geração.

Criolo e o hip hop no novo espetáculo

Nesta tour, Criolo exemplifica que o hip hop é uma árvore muito maior e apresenta à nova geração o que essa árvore tem a oferecer com a força do rap e vertentes do hip hop. Tudo isso, visitando não apenas os sucessos do artista, mas trazendo novidades sonoras, mostrando os encantamentos que a música preta brasileira é capaz de expandir.

Criolo ao vivo em São Paulo

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Horário: 22:00

Ingressos a partir de R$ 54,00 em até 12x

Classificação: 18 anos. Menores somente acompanhados do responsável legal.

Setores:

Pista em Pe: a partir de R$ 72,00+ taxas

Cliente Premmia Pista: a partir de R$ 54,00+ taxas

Pista PCD: a partir de R$ 60,00+ taxas

Camarote 1: a partir de R$ 175,00+ taxas

Camarote 2: a partir de R$ 150,00+ taxas

Ingresso online no site da Uhuu.