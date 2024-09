Katy Perry lançou seu sétimo álbum de estúdio, intitulado 143, nesta última sexta-feira (20). O disco, que reúne uma sonoridade dance pop, estreou com números abaixo do esperado, apesar da grande expectativa criada em torno do projeto – e também das polêmicas.

O disco da artista estadunidense, que conta com 11 faixas inéditas – incluindo as já lançadas ‘Woman’s World’, ‘Lifetimes’ e ‘I’m His, He’s Mine’, com Doechii – alcançou média de 6,6 milhões de reproduções no Spotify no período das últimas 24 horas. Além disto, nenhuma das canções alcançaram uma posição entre as 200 músicas mais reproduzidas no chart global.

Para se ter uma ideia, a faixa que obteve mais streams na plataforma foi ‘Gorgeous’, em parceria com Kim Petras, e alcançou ‘apenas’ 1,052 milhão de execuções. A menos ouvida, inclusive, foi ‘Truth’, que obteve 419 mil reproduções.

Apesar do fraco desempenho nos streams e uma enxurrada de críticas da critica especializada, a superestrela do pop mundial celebrou o lançamento do álbum com um show marcante para mais de 100 mil fãs no Rock in Rio, realizado na noite desta última sexta-feira (20).

143, o novo disco de Katy Perry conta com vários produtores, como Max Martin, Dr. Luke, Stargate, Vaughn Oliver e Rocco Did It Again!, e reúne colaborações de 21 Savage, Doechii, Kim Petras, JID e Daisy Dove, de 4 anos, a filha da artista.

O post ‘143’: Estrela do Rock in Rio, Katy Perry fracassa com estreia de novo álbum no Spotify foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.