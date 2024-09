Lenny Kravitz anuncia Liniker como show de abertura em São Paulo

A passagem de Lenny Kravitz por São Paulo, marcada para o dia 23 de novembro, no Allianz Parque, fica cada vez mais especial. Após anunciar o show de abertura de Lianne La Havas e Frejat, o rockstar incrementa a programação da noite com a apresentação de Liniker.

A relação do artista americano com a cantora paulista não se dá de hoje: no ano passado, Lenny Kravitz compareceu à uma apresentação da cantora em Paris, na França, onde se conheceram pessoalmente e puderam trocar experiências.

O anúncio é feito em um ótimo momento da carreira de ambos: Lenny Kravitz acaba de marcar presença no MTV Video Music Awards e venceu o prêmio de Melhor Vídeo de Rock pelo clipe de Human, música de seu 12º álbum, Blue Electric Light (2024); enquanto Liniker alcançou resultados excelentes com o lançamento do seu segundo disco-solo, Caju, que soma mais de 30 milhões de plays em todas as plataformas de streaming.

Em uma coprodução da 30e e Mercury Concerts, a noite de Lenny Kravitz tem ingressos disponíveis no site da Eventim.

Novo álbum de Lenny Kravitz é elogiado pela crítica internacional

Depois de passar pela Europa e pelos Estados Unidos, Lenny Kravitz traz a Blue Electric Light Tour 2024 para o Brasil, sendo o único show em São Paulo. A turnê reforça um ano marcante para o artista, apelidado pela Billboard de Lennaissance.

A Associated Press descreveu o projeto como “glorioso… o melhor trabalho do astro do rock em anos”. Já a NPR, por sua vez, o chamou de “um caleidoscópio de rock vibrante, funk psicodélico, soul suave e muito mais”.

Neste ano, Kravitz também foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, com o Prêmio Ícone da Música no People’s Choice Awards 2024; e com Prêmio Ícone da Moda, do CFDA (Council of Fashion Designers of America), por seu papel não apenas como um dos músicos mais respeitados do rock, mas também como uma grande influência na moda.

Sem se apresentar em São Paulo desde 2019, quando subiu ao palco do Lollapalooza Brasil, Lenny Kravitz apresentará canções do álbum Blue Electric Light (2024) e clássicos que marcaram a sua trajetória.

Além de Liniker, Frejat e Lianne La Havas serão as outras apresentações de abertura.