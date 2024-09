Racionais MC’s é indicado ao prêmio internacional BET Hip Hop Awards

A importância do Racionais MC’s transcende a música e a cultura brasileira. Formado por Mano Brown, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock, o grupo é elemento fundamental para explicar a sociedade do país e, não à toa, passou a receber honrarias de universidades e órgãos oficiais.

Agora, o quarteto ganha um reconhecimento internacional, tendo sido indicado ao BET Hip Hop Awards 2024 na categoria Best International Flow. A premiação é uma celebração global que anualmente honra os talentos mais brilhantes do hip hop.

Na mesma categoria onde os Racionais MC’s foram indicados, estão: Budah (Brasil), SDM (França), Leys Mc (França), Ghetts (Reino Unido), Bashy (Reino Unido), Stefflon Don (Reino Unido), Maglera Doe Boy (África do Sul), Blxckie (África do Sul) e Odumodublvck (Nigéria).

Os vencedores serão anunciados no dia 8 de outubro, em um evento em Las Vegas (EUA).

A edição de 2023 do BET Hip Hop Awards premiou nomes como Kendrick Lamar (com quatro vitórias: Hip Hop Artist of the Year, Lyricist of the Year, Best Live Performer e Video Director of the Year – esta, junto de Dave Free.

Também foram contemplados os artistas: Drake & 21 Savage (Best Duo or Group e Hip Hop Album of the Year), Ice Spice (Best Breakthrough Hip Hop Artist), Lil Uzi Vert (Best Hip Hop Video e Song of the Year), Lil Durk & J. Cole (Best Collaboration e Impact Track), Metro Boomin (Producer of the Year (Digitial) e DJ of the Year), Yunk Miami – Caresha Please (Best Hip Hop Platform), 50 Cent (Hustler of the Year), Jay-Z (Sweet 16: Best Featured Verse, por God Did, com DJ Khaled, Rick Ross, Lil Wayne, John Legend e Fridayycom) e Black Sherif (Best International Flow).

Racionais MC’s ganharam documentário que revisitou a carreira dos artistas

Para celebrar os 30 anos de carreira do Racionais MC’s, o maior grupo de rap brasileiro de todos os tempos, a plataforma de streaming Netflix lançou no dia 16 de novembro de 2022, o documentário Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo, com imagens inéditas de bastidores e toda a trajetória de Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay.

Das Ruas de São Paulo pro Mundo também focará no legado cultural que o Racionais MC’s deixou na música, em suas letras e vivências. A direção do documentário é assinada por Juliana Vicente, com a produção executiva a cargo de Gustavo Maximiliano e Beatriz Carvalho.