Com apenas três anos de carreira, Ana Castela é indicada ao Grammy Latino

Conquistando números e feitos cada vez maiores, Ana Castela alcança mais um objetivo dentro da sua carreira e acaba de ser indicada ao Grammy Latino 2024, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto Boiadeira Internacional (Ao Vivo), em anúncio feito na última terça-feira (17).

Com apenas três anos de carreira e 20 anos de idade, Ana Castela está ansiosa e feliz pela indicação: “Estou feliz demais com a notícia, acordei com todo mundo me ligando e mandando mensagem. Eu só tenho 20 anos e a indicação já é uma grande conquista pra mim. Tô feliz demais e agora tô ansiosa. Tenho vivido coisas muito especiais e recebido muitas notícias boas, estou feliz com esse momento”, comenta a cantora.

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) foi o primeiro DVD da carreira da cantora, que contou com mais de 70 mil pessoas presentes na tríplice fronteira. O álbum traz 19 faixas e dele saíram grandes sucessos de Ana Castela como, Solteiro Forçado que conta com mais de 226 milhões de reproduções no Spotify, Fronteira, Tô Voltando, Lua, entre outros.

Em números, Ana soma mais de 20 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de áudio e 2 bilhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube. Com uma média de 18 shows por mês, a boiadeira é uma das artistas do sertanejo mais aclamadas do momento.

Ana Castela lança ‘Veterinário’ e finaliza as inéditas de seu novo DVD

A cantora Ana Castela lançou nos últimos dias a faixa Veterinário, que integra e finaliza a sessão de inéditas do DVD Minha Herança, projeto gravado em abril deste ano. A produção audiovisual reuniu no rancho da cantora os principais nomes da música sertaneja em uma noite especial, que marcou a vida de quem esteve presente.

Veterinário conta com composição da própria cantora ao lado dos amigos Luan Pereira e Arthur Junqueira, e faz parte das inéditas do DVD. A canção vem fazendo parte da trajetória da cantora há alguns anos e agora passa a fazer parte do repertório, refletindo a essência do projeto que celebra as raízes sertanejas.

A faixa conta com o seu clip oficial que revela as imagens da gravação e já está disponível no canal da cantora no YouTube.

O álbum tem conquistado o público e o volume 1 do projeto já conta com mais de 13,5 milhões de plays nas plataformas digitais.