O que se sabe sobre música inédita de Rita Lee para Maria Bethânia

Pouco antes de sua morte, em maio de 2023, a icônica cantora e compositora Rita Lee deixou uma surpresa especial para Maria Bethânia: uma letra inédita, cuja melodia foi criada por Roberto de Carvalho, viúvo de Rita e seu parceiro musical de longa data. A informação foi revelada por Roberto durante uma entrevista ao podcast Corredor 5, onde ele compartilhou detalhes emocionantes sobre a última obra de Rita.

Segundo Roberto, a composição foi um pedido especial de Rita. “Fiz uma música para uma letra que a Rita tinha escrito antes… e eu também tinha a maior dificuldade de fazer a música dessa letra, difícil”, comentou. Ele também relembrou as palavras de sua esposa: “A Rita tinha falado: ‘Quando você conseguir fazer a música, se eu já tiver ido, dê para Bethânia’, e assim eu fiz.”

Roberto gravou a canção e a entregou para Maria Bethânia, que, segundo ele, ainda não a gravou. No entanto, o músico foi enfático sobre a beleza da composição: “É linda a música, pancada”, afirmou.

Questionado se sentia que algo ficou pendente após a morte de Rita, Roberto foi categórico: “Não acho que tenha ficado faltando nada.” Ele também mencionou que continua trabalhando em projetos musicais, explorando novos caminhos após o falecimento de Rita Lee: “É uma outra dimensão das coisas”, disse.

Filho de Rita Lee explica como pai enfrenta luto: ‘Seguindo’

A ausência de Rita Lee, que faleceu em maio de 2023 aos 75 anos devido a complicações de um câncer de pulmão, deixou uma grande saudade entre os fãs. Mas a perda é ainda mais sentida pelo seu marido, o multi-instrumentista e compositor Roberto de Carvalho, e pelos três filhos do casal. Naturalmente, muitos estão curiosos sobre como a família tem lidado com o luto.

Luciano Huck, durante uma participação no programa Domingão com Huck, perguntou a Beto Lee, o filho mais velho de Rita e Roberto, como o pai está enfrentando a perda da esposa. “Meu pai está ótimo, está seguindo, estamos seguindo. Cada hora ele está me surpreendendo, mostrando as coisas dele, voltou a tocar, a compor, lançou uma música nova”, celebrou Beto, que é guitarrista.

Beto Lee, que participa da banda de apoio dos Titãs, foi convidado a retornar ao programa ao lado do pai. Ele agradeceu a oportunidade e destacou o apoio que a banda tem recebido. Os Titãs, atualmente lançando o projeto intimista Microfonado, continuam a abraçar a diversidade, segundo Sérgio Britto, outro membro do grupo.

A formação atual conta ainda com Tony Bellotto e Branco Mello, que está temporariamente afastado devido a uma cirurgia para a retirada de um tumor das amígdalas.