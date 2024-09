Cantora Budah é indicada ao prêmio BET Hip Hop Awards

Budah, uma das maiores promessas da nova geração da música, foi indicada ao prêmio de Melhor Flow no BET Hip Hop Awards. A cerimônia de premiação acontecerá em 15 de outubro, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Além da indicação, Budah se prepara para lançar seu aguardado álbum de estreia, cujos detalhes serão apresentados em breve, que traz o single Linha de Frente, que mistura força e autenticidade. O projeto promete trazer novas perspectivas sobre sua música e consolidar sua trajetória na cena.

“Estou muito feliz! Acho que é o sonho de todo artista chegar a esse ponto na carreira. A gente sonha com essas coisas grandiosas e, quando finalmente acontece, é uma sensação indescritível. É como se um filme passasse na minha cabeça e me lembrasse de tudo o que enfrentei desde o começo. Ver que todo esse esforço está sendo recompensado é surreal. Esse é um momento único, de felicidade e gratidão. Já orei e agradeci a Deus e minha família, agora só quero retribuir ao universo toda essa energia positiva que está voltando para mim”, celebra Budah.

“É sempre muito gratificante ver talentos brasileiros sendo reconhecidos pelo mundo, e essa indicação da Budah é um reconhecimento ao gigantesco talento dessa menina. Ela é uma cantora muito dedicada, que vem colhendo frutos do seu trabalho diariamente. Além da indicação, Budah lançará seu álbum de estreia, um outro importante passo em sua carreira”, parabenizou Paulo Lima, presidente da Universal Music.

Criada em 2006 pela Black Entertainment Television, popularmente conhecida como BET, a cerimônia reúne os maiores nomes do hip-hop do ano e elege músicos, escritores e produtores em diversas categorias, como Som do Ano, Compositor do Ano, Melhor Álbum de Hip Hop do Ano, entre outras indicações.

Além de Budah, outros brasileiros foram indicados ao Bet Awards

Além da Budah e dos Racionais MC’s, presentes nas indicações deste ano, o prêmio também já teve outros brasileiros indicados, como Tasha & Tracie, Duquesa, Karol Conká, BK, Oruam, Ludmilla, MD Chefe, MC Dricka, Djonga e Emicida.

Além do Hip Hop Awards, o canal também promove o Bet Awards, premiando personalidades negras em diversas modalidades, como entretenimento, música e esporte.