Lauana Prado lança MTG de ‘Escritos nas estrelas’ com HITMAKER

A versão sertaneja de Escrito nas Estrelas lançada pela cantora Lauana Prado, se tornou um grande hit em todo o Brasil após viralizar com a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu cantando a música no reality show A Fazenda.

Agora, a canção continua a sua trajetória de sucesso na versão MTG, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music em parceria com HITMAKER.

“Eu gosto muito de “Escrito nas estrelas”, é uma música que marcou o casamento dos pais e agora marcou a minha carreira também. Foi uma surpresa maravilhosa o quanto alcançamos com essa música! Até porque os fãs pedem nos shows e cantam muito comigo. Agora, com a versão MTG que estou lançando em parceria com o HITMAKER, a galera pode se divertir ainda mais!”, explica Lauana Prado.

Cerca de 40 anos após o lançamento da primeira versão de Escrito nas Estrelas na voz da cantora Tetê Espíndola, quando a canção já foi um grande sucesso, a versão sertaneja na voz de Lauana Prado conquistou marcos importantes.

A canção foi TOP 1 Spotify Brasil por semanas seguidas, foi a segunda música mais ouvida no versão 2023/2024 na mesma plataforma, além de ter sido a música mais tocada nas rádios brasileiras no primeiro semestre de 2024, segundo a Connectmix, e a mais tocada mais tocadas no país nas plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT no mesmo período.

O carioca HITMAKER explica como surgiu a ideia desta parceria especial: “Eu falo com a Lauana há algum tempo de fazermos uns projetos juntos, eu amo o timbre dela, ela tem muita identidade tudo o que ela canta. Então, como era uma música que eu ouvia todo dia em casa, decidi dar um toque pessoal pra adaptar pro funk que eu amo”, explica o cantor e produtor musical.

Esta não é a primeira vez que a cantora Lauana Prado lança um MTG. Atenta às tendências e novidades no mercado da música, em parceria com o DJ Lelis a artista lançou MTG EFEITOS grande sucesso de Cristiano Agora.

O seu segundo MTG, agora com Escrito nas Estrelas traz a combinação da voz cativante de Lauana Prado e a expertise do HITMAKER.

Música de Lauana Prado é a mais tocada do 1º semestre de 2024

Na última terça-feira (16), foi divulgado que a faixa Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo), de Lauana Prado foi a música mais tocada no primeiro semestre em 2024.

A faixa está no álbum “Raiz Goiânia (Ao Vivo)” (Universal Music), seguida por Barulho Do Foguete (Ao Vivo) (Som Livre), interpretada pela dupla Zé Neto & Cristiano.

Para além do sertanejo, as 2 músicas que integram o top 10 são do funk, com Let’s Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) (GR6 Music), nas vozes de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP &Mc Luki, completando o pódio na terceira posição. A faixa é seguida por outro sucesso do segmento: Pocpoc (Warner Music Brasil), de Pedro Sampaio, na quarta colocação.

A entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2024. O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com 8 entre as 10 mais tocadas.

Vale lembrar que o levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.

Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, no último ano o streaming foi responsável por 87% dos R$ 2,9 bilhões de receitas totais da indústria.

Confira: