Fãs se revoltam com show cancelado de Luan Santana no Rock in Rio - (crédito: Reprodução/ Instagram @luansantana)

Fãs de Luan Santana ficaram revoltados com a ausência do cantor no show Para Sempre Sertanejo no Rock in Rio deste sábado (21). Luan cancelou sua apresentação após mudanças inesperadas na grade do festival devido a uma série de atrasos no Dia Brasil. A decisão pegou o público de surpresa, especialmente aqueles que aguardavam ansiosamente pela performance do ídolo.

Segundo a equipe de Luan, ele havia aceitado participar do evento "sob o compromisso de que não haveria atrasos", já que o cantor tinha outro show agendado para a mesma data em São José (SC). A frustração tomou conta dos fãs, muitos dos quais viajaram apenas para vê-lo. "Que show do Luan é esse que não tem Luan?", questionou Débora Martini ao g1.

Alguns fãs demonstraram decepção profunda, como Biana Bolti, que estava aos prantos por não ter visto o cantor se apresentar pela primeira vez. Outros, como o publicitário Helio Martins, lamentaram que um dos maiores ícones sertanejos do país tenha ficado de fora do evento. "Ele é o maior ícone sertanejo desse país", desabafou Helio.

Para muitos, a ausência de Luan ofuscou o brilho do show que ainda contou com grandes nomes como Chitãozinho e Xororó, Ana Castela, Simone Mendes e a Orquestra Heliópolis. Vitória Pinheiro, jornalista e fã de Luan, afirmou que foi ao Rock in Rio apenas para ver o cantor. "Tem gente que dormiu na fila, isso é um absurdo", disse ela, expressando a frustração que tomou conta do público.

