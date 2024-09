Ex-Fazenda, Rosiane Pinheiro mostra resultado de lipo: ‘Me achando toda linda’

Rosiane Pinheiro, aos 50 anos, está celebrando os resultados de sua recente lipo HD. Um mês após a cirurgia, a ex-dançarina do Gang do Samba compartilhou neste domingo (22) um vídeo em que exibe seu corpo com um biquíni fio-dental de oncinha. Visivelmente empolgada, ela comentou sobre as mudanças no corpo e destacou a nova definição que já pode ser observada, mesmo sem ter retornado aos treinos físicos. "Olha as costas como estão fininhas. Eu tinha vontade de usar biquíni assim", disse Rosiane, enquanto exibia o resultado parcial do procedimento.

Em suas redes sociais, Rosiane expressou satisfação com o progresso e destacou a felicidade em ver o corpo ganhando forma, mesmo no estágio inicial da recuperação. "Estou muito feliz já com esse resultado. Minha perna está bonita, meu bumbum está lindo, estou me achando toda linda e poderosa", comentou. A dançarina, que ainda está usando o macacão cirúrgico, afirmou que os resultados completos devem aparecer em até seis meses, quando o inchaço pós-cirúrgico reduzir completamente.

Conhecida por sua participação no Gang do Samba e também pelo concurso de Morena do Tchan, onde ficou em segundo lugar nos anos 1990, Rosiane lembrou das pressões estéticas que enfrentou desde o início da carreira. Naquela época, a expectativa sobre o corpo das dançarinas era imensa, e ela constantemente lidava com críticas e cobranças sobre sua forma física. Hoje, a ex-participante de A Fazenda compartilha seu empoderamento e a liberdade de se sentir bem consigo mesma.

A transformação física de Rosiane, impulsionada pela lipo HD, representa para ela uma reconquista da autoestima e do controle sobre seu corpo. Ao compartilhar cada etapa de sua jornada, ela mostra que, mesmo sob pressão estética, é possível alcançar uma nova visão de si mesma e de sua própria beleza.

