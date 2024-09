O que Cyndi Lauper disse sobre ausência de Madonna em hit

Cyndi Lauper se pronunciou recentemente sobre a ausência de Madonna no icônico clipe de We Are The World, lançado em 1985. Durante sua participação no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Lauper afirmou que a decisão de não convidar Madonna foi um erro. Ela explicou que foi escolhida para participar da música por sua voz aguda, o que, segundo os produtores, encaixava-se melhor no projeto.

“Eu acho que foi um equívoco não chamarem Madonna. Mas eles me queriam porque tenho uma voz aguda”, disse a cantora, referindo-se à escolha feita pelos produtores na época.

Lionel Richie, um dos compositores da canção, já havia comentado sobre a questão em fevereiro, no programa Jimmy Kimmel Live, onde mencionou que a voz “identificável” de Cyndi foi um dos fatores decisivos para sua seleção. Na ocasião, Richie também reconheceu que a ausência de Madonna foi um erro.

We Are The World, escrito por Lionel Richie e Michael Jackson, se tornou um marco na música pop, reunindo grandes nomes da indústria para arrecadar fundos destinados ao combate à fome na África. O clipe contou com artistas como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Tina Turner, mas Madonna, apesar de já ser uma estrela em ascensão na época, ficou de fora.

Apesar de a mídia ter alimentado uma rivalidade entre Cyndi Lauper e Madonna nos anos 1980, Lauper lamentou essa disputa. Em uma entrevista recente ao The New York Times, ela destacou que essa rivalidade imposta as impediu de construir uma amizade. “Foi uma pena. Eu teria gostado de tê-la como amiga”, comentou a artista.

A história por trás de ‘Girls Just Want to Have Fun’ de Cyndi Lauper

Em 1983, Cyndi Lauper lançou um dos maiores hits da década de 1980, Girls Just Want to Have Fun, uma música que, além de marcar a estreia da cantora com o álbum She’s So Unusual, tornou-se um hino feminista mundial. Curiosamente, a canção, que será relembrada em sua apresentação no Rock in Rio 2024, foi originalmente composta por Robert Hazard em 1979, com uma perspectiva masculina.

Quando Lauper decidiu gravá-la, fez questão de adaptar a letra para transmitir um ponto de vista feminino. Em uma entrevista ao Yahoo! Entertainment, a artista revelou que alterou partes da composição para que fizesse sentido para uma mulher cantar. “Eu tinha uma visão diferente, obviamente. Ele é homem, então não escreveria o que uma mulher diria sobre isso”, explicou a cantora.

A versão de Lauper rapidamente se destacou, não só pela melodia envolvente, mas também pela mensagem poderosa. O videoclipe, dirigido por Edd Griles e exaustivamente exibido pela MTV, foi um dos fatores que alavancou o sucesso da canção. Com orçamento de apenas US$ 35 mil, a produção contou com a participação de amigos e familiares, incluindo a mãe da cantora, Catrine Lauper, e o lutador Lou Albano.

O clipe também foi inovador ao incluir mulheres de diversas etnias, o que, segundo Lauper, era essencial para que garotas de diferentes origens se vissem representadas. Ao longo dos anos, Girls Just Want to Have Fun se tornou um símbolo de empoderamento feminino e é frequentemente usada em manifestações e protestos pelos direitos das mulheres.

O impacto duradouro da canção é inegável. Ela chegou ao top 10 em 25 países, incluindo o Brasil, e o álbum She’s So Unusual vendeu mais de 16 milhões de cópias mundialmente. O videoclipe oficial é um dos poucos da era pré-internet a ultrapassar um bilhão de visualizações no YouTube.