Como serão as músicas do novo álbum de Demi Lovato

Demi Lovato está em um momento criativo intenso, focada em explorar o amor em suas novas composições. Durante uma recente aparição no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a cantora confirmou que está desenvolvendo novas músicas, embora ainda esteja ajustando seu estilo e som.

“Estou descobrindo meu som agora”, comentou a artista de 32 anos, sem estabelecer uma previsão de lançamento para o próximo álbum. Ela afirmou que irá lançar o projeto apenas quando se sentir pronta.

Ao ser questionada por Fallon se o álbum seria uma mistura de canções alegres e tristes, Demi revelou que suas letras refletem seu atual estado emocional. “Tenho escrito apenas canções de amor e músicas sensuais porque estou em um lugar muito bom”, afirmou, indicando que sua felicidade no relacionamento tem influenciado diretamente sua inspiração musical.

Lovato lançou seu último álbum, Holy Fvck, em agosto de 2022, seguido por Dancing with the Devil…The Art of Starting Over, em 2021. Em um comunicado na época, ela destacou o quão gratificante foi o processo de criação e expressou seu agradecimento aos fãs e colaboradores.

Atualmente, a cantora credita sua nova onda de inspiração ao relacionamento com o noivo Jordan ‘Jutes’ Lutes. Em um evento recente, Demi afirmou que ter Lutes ao seu lado tornou sua vida “muito mais doce”. Ela também descreveu o parceiro como “solidário, amoroso e atencioso”, ressaltando o quanto ele contribui para seu equilíbrio emocional.

Em uma entrevista à PEOPLE, Demi reforçou o quanto valoriza os relacionamentos em sua vida, especialmente com seu noivo, amigos, família e até seus cachorros. “O que me traz felicidade e paz são as pessoas que amo”, disse a cantora, acrescentando que o amor é o que mais importa para ela.

Demi Lovato lança ‘You’ll Be OK, Kid’, faixa de novo documentário da cantora

A estrela pop Demi Lovato lançou na última semana o inédito single You’ll Be OK, Kid que fará parte da trilha sonora de Child Star, o novo documentário da artista. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Island Records. Demi Lovato comentou sobre a experiência em gravar Child Star.

“Trabalhar em ‘Child Star’ foi uma experiência profundamente reflexiva para mim. Isso me permitiu mergulhar nas emoções da minha infância, além de me conectar com outras pessoas que tiveram tantas experiências semelhantes”, disse Demi Lovato.

E continuou: “Enquanto editávamos o filme, fiquei muito inspirada a escrever uma música. Foi muito importante para mim me conectar com meu ‘eu mais jovem’ através da dor e das dificuldades que vieram com a fama infantil. Escrevi a música como uma carta para a minha criança interior, e espero que ela também possa dar aos outros a oportunidade de se conectar com suas crianças interiores”.

O filme Child Star, que marca a estreia de Demi Lovato como diretora, explora os altos e baixos de crescer sob os holofotes através da perspectiva de alguns dos ex-astros mirins mais conhecidos do mundo. Através de entrevistas com celebridades e imagens de arquivo, este filme desconstrói as etapas da fama precoce e analisa o sistema de entretenimento ao longo do último século.