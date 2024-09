Duda Santos e José Loreto curtem o Rock in Rio juntos e são flagrados aos beijos

Duda Santos, que ficou famosa por seu papel como Maria Santa na novela Renascer, da TV Globo, foi vista aos beijos com o colega de trabalho José Loreto durante a noite deste domingo, 22, na última noite do Rock in Rio.

O clima de romance estava notável e descontraído. Os dois foram vistos juntos durante o show da cantora americana Mariah Carey e foram flagrados conversando ao pé do ouvido e trocando vários beijos.

O look de Duda Santos também foi um dos pontos altos da noite. A atriz vestia um lenço com estampa animal print, que fez sucesso entre os artistas durante o festival. Já o ator José Loreto usava um look monocromático, sem chamar muito a atenção.

Duda Santos será protagonista da emissora na próxima novela

Duda Santos está escalada para ser a protagonista da próxima novela do final da tarde da emissora, chamada Garota do Momento. A novela, de Alessandra Poggi, terá direção geral de Jeferson de Sá. A diretora artística, Nathalia Grimberg, elogiou o desempenho de Duda e está se empenhando para trazê-la ao novo projeto.

A protagonista da novela é uma jovem negra que se torna modelo e garota-propaganda de uma loja, algo inusitado para a década de 1950. A estreia de Garota do Momento está prevista para novembro e irá explorar o mundo da moda.