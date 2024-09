De que forma diagnóstico de depressão impactou Chappell Roan

Chappell Roan, aclamada pelo álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), revelou recentemente o impacto profundo que a fama teve em sua saúde mental. Após anos de ascensão na indústria musical, a cantora foi diagnosticada com depressão severa, surpreendendo até a si mesma, já que não se identificava com os sentimentos tradicionais de tristeza.

Em uma entrevista ao The Guardian, publicada em 20 de setembro, Roan explicou que começou a buscar ajuda médica depois de enfrentar sintomas perturbadores que não conseguia entender. “Estou fazendo terapia duas vezes por semana”, compartilhou. “Fui a um psiquiatra na semana passada porque não sabia o que estava acontecendo. Ela me diagnosticou com depressão severa.”

Roan, que passou a última década trabalhando na indústria da música, descreveu como o sucesso repentino em 2024 transformou sua vida de forma inesperada. Segundo a artista, foi justamente essa mudança drástica que contribuiu para o diagnóstico. Ela relatou que, apesar de não se sentir “triste” no sentido tradicional, sua vida cotidiana passou a ser marcada por uma sensação de peso constante.

Polêmicas de Chappell Roan

A cantora também falou sobre o lado sombrio da fama, denunciando fãs “predatórios” que ultrapassaram limites físicos e sociais, o que a deixou ainda mais vulnerável. Além disso, durante a turnê com Olivia Rodrigo em 2022, Roan passou por momentos de ideação suicida, o que reforçou sua necessidade de tratamento.

Entre os desafios da vida pública, Roan relatou que atividades simples, como ir a brechós ou ao parque, agora exigem segurança e planejamento, dado o constante receio de ser seguida ou assediada. “Tudo o que eu realmente amo fazer agora vem com um peso”, desabafou.

Além dos problemas emocionais, a cantora também tem enfrentado episódios conflituosos com a mídia. No tapete vermelho do VMA, Roan protagonizou um incidente ao mandar um fotógrafo “calar a boca”, expressando sua frustração com o que chamou de “aspecto celebridade” da carreira. “Eu não sou essa garota que vai ser simpática com um homem que me manda calar a boca“, afirmou.

Embora tenha recebido alertas sobre como a fama pode ser tão transformadora quanto a puberdade, Roan admitiu que a pressão de lidar com essa nova fase a faz, muitas vezes, questionar suas escolhas. “Às vezes, choro e me culpo por ter escolhido esse caminho“, confessou.

Mesmo em meio aos desafios emocionais e à dificuldade de se adaptar ao estrelato, Chappell Roan destacou sua gratidão pelos fãs, esclarecendo que suas críticas não são sobre o sucesso, mas sobre os abusos que enfrentou ao longo do caminho. “Não estou reclamando do meu sucesso”, disse. “Estou reclamando de ser abusada.”