NE-YO anuncia parceria musical com MC Daniel

Ne-Yo, um dos grandes ícones da música dos anos 2000, encantou o público do Rock in Rio com sua fórmula infalível, repleta de hits nostálgicos. O show, que trouxe à tona clássicos que marcaram uma geração, teve uma emocionante surpresa: a entrada de MC Daniel, que se juntou ao artista para interpretar “Vamo de Pagodin”.

Antes da colaboração, Ne-Yo compartilhou sua experiência recente no país, revelando que passou os últimos dias gravando com MC Daniel e outros artistas brasileiros. “Eu passei os últimos dias no Brasil trabalhando com uns artistas daqui. Quero trazer alguém com quem eu tenho trabalhado”, comentou o cantor, demonstrando seu entusiasmo em promover uma nova parceria.

Também durante o show de Ne-Yo, MC Daniel se manifestou através de uma camiseta sobre as queimadas no país fazendo um pedido aos governantes: “Parem as Queimadas!”

A interação entre os dois artistas trouxe um toque especial ao show, deixando os fãs ansiosos por mais colaborações que unam diferentes estilos musicais.

Ne-Yo fez show em São Paulo na última semana

Na última quinta-feira, 19, Ne-Yo realizou uma apresentação em São Paulo antes de seguir para o Rock in Rio, no Rio de Janeiro. O artista americano animou o público do início ao fim no Espaço Unimed, tocando sucessos como So Sick e Because Of You.

Antes do show, Ne-Yo fez questão de interagir com os fãs na porta do hotel e do Espaço Unimed. Ele também aproveitou para explorar a cidade, compartilhando uma foto no Beco do Batman, na Vila Madalena, com a legenda “Bom dia Brazil!”. Nas redes sociais, os admiradores elogiaram a performance, que trouxe uma forte nostalgia dos anos 2000.

Sua última visita ao Brasil foi no ano passado, quando se apresentou no The Town, também em São Paulo. Na ocasião, o show foi considerado um dos melhores do evento, que contou ainda com artistas como Bruno Mars, Foo Fighters e Post Malone.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis