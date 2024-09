O que Eminem escreveu sobre P. Diddy em novo álbum

O rapper Eminem voltou aos holofotes com seu mais recente trabalho, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), e não poupou Sean “Diddy” Combs em suas letras. O álbum, que contém faixas como Fuel, Antichrist e Bad One, traz críticas afiadas ao magnata da música, referenciando os escândalos e alegações de abuso sexual que envolvem Diddy.

Eminem, conhecido por suas letras provocativas, utiliza seu estilo característico para abordar questões delicadas e episódios polêmicos relacionados ao produtor. Em uma das músicas, Eminem faz referência a um vídeo de 2016, recentemente ressurgido, que supostamente mostra Diddy agredindo sua então namorada, Cassie Ventura, em um hotel em Los Angeles.

A cena, capturada por câmeras de segurança, é usada pelo rapper como um exemplo das acusações graves contra Diddy, que enfrenta investigações federais por tráfico de mulheres e abuso sexual. Eminem não se esquiva de temas controversos e, em Fuel, sugere que Diddy estaria envolvido em atividades criminosas, com um jogo de palavras que faz alusão a agressões sexuais.

O rapper também menciona as mortes de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., insinuando que Diddy pode ter tido algum envolvimento, algo que o produtor sempre negou.

As acusações fizeram com que o álbum gerasse intensa repercussão nas redes sociais e na mídia. Enquanto alguns fãs elogiam a coragem de Eminem em expor figuras poderosas, outros criticam a forma como o rapper lida com questões tão sérias em suas músicas.

Diddy, por sua vez, negou todas as acusações e alegou que as músicas de Eminem são difamatórias. A tensão entre os dois não é novidade, já que em 2018, Eminem insinuou que Diddy estava ligado ao assassinato de Tupac em seu diss track Killshot.

Eminem lança a versão deluxe de ‘The Death Of Slim Shady’

O cantor Eminem disponibilizou nos últimos dias a versão deluxe de seu mais recente álbum de estúdio The Death Of Slim Shady, que conta com quatro faixas extras, incluindo sua colaboração com Grip e Westside Boogie na faixa Fuel. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Polydor Records.

The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) foi o primeiro álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By, que não apenas alcançou o topo da Billboard 200, mas também foi o 10º álbum do artista a conseguir essa façanha.

O novo trabalho, apresentado em julho, traz uma lista de convidados que abrange várias gerações e gêneros, desde Dr. Dre até Ed Sheeran e Juice WRLD.