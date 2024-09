Aprenda banhos e benzimentos para proteger seus filhos

No Dia dos Filhos, além da força da oração materna, banhos energéticos e benzimentos podem proteger as crianças (Imagem: Christin Lola | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Chico Xavier, médium e uma figura importante no Espiritismo, dizia que “a oração de uma mãe é capaz de arrebentar as portas do céu.” Por isso, em 23 de setembro, Dia dos Filhos, destaca-se a força da oração materna, mas, segundo a taróloga Isabel Fogaça, é possível também proteger as crianças por meio de banhos energéticos e benzimentos. Veja, a seguir, como realizá-los para trazer proteção e boas energias para os pequenos.

Banho de camomila

Em uma panela, coloque um litro de água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um punhado de camomila e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo. A frequência ideal é de uma vez ao mês.

Benzimentos

Modo 1

Sente a criança no colo, coloque a mão no centro da testa dela e faça o sinal da cruz 3 vezes. Ore um Pai-Nosso e uma Ave Maria.

Modo 2

Passe um ramo de arruda no centro da testa e no peito da criança, fazendo o sinal da cruz 3 vezes. Ore um Pai-Nosso e mentalize proteção e energias negativas indo embora.

Modo 3

Coloque uma gota de azeite na ponta dos dedos. Depois, faça o sinal da cruz no centro da cabeça da criança, no meio das mãozinhas e no centro do peito. Ore e mentalize boas energias.

