A história por trás de ‘Girls Just Want to Have Fun’ de Cyndi Lauper - (crédito: TMJBrazil)

Em 1983, Cyndi Lauper lançou um dos maiores hits da década de 1980, Girls Just Want to Have Fun, uma música que, além de marcar a estreia da cantora com o álbum She’s So Unusual, tornou-se um hino feminista mundial. Curiosamente, a canção, que será relembrada em sua apresentação no Rock in Rio 2024, foi originalmente composta por Robert Hazard em 1979, com uma perspectiva masculina.

Quando Lauper decidiu gravá-la, fez questão de adaptar a letra para transmitir um ponto de vista feminino. Em uma entrevista ao Yahoo! Entertainment, a artista revelou que alterou partes da composição para que fizesse sentido para uma mulher cantar. “Eu tinha uma visão diferente, obviamente. Ele é homem, então não escreveria o que uma mulher diria sobre isso”, explicou a cantora.

A versão de Lauper rapidamente se destacou, não só pela melodia envolvente, mas também pela mensagem poderosa. O videoclipe, dirigido por Edd Griles e exaustivamente exibido pela MTV, foi um dos fatores que alavancou o sucesso da canção. Com orçamento de apenas US$ 35 mil, a produção contou com a participação de amigos e familiares, incluindo a mãe da cantora, Catrine Lauper, e o lutador Lou Albano.

O clipe também foi inovador ao incluir mulheres de diversas etnias, o que, segundo Lauper, era essencial para que garotas de diferentes origens se vissem representadas. Ao longo dos anos, Girls Just Want to Have Fun se tornou um símbolo de empoderamento feminino e é frequentemente usada em manifestações e protestos pelos direitos das mulheres.

O impacto duradouro da canção é inegável. Ela chegou ao top 10 em 25 países, incluindo o Brasil, e o álbum She’s So Unusual vendeu mais de 16 milhões de cópias mundialmente. O videoclipe oficial é um dos poucos da era pré-internet a ultrapassar um bilhão de visualizações no YouTube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cyndi Lauper (@cyndilauper)

Cyndi Lauper explica por que decidiu realizar turnê de despedida

Cyndi Lauper, um dos ícones musicais dos anos 1980, anunciou sua turnê de despedida dos palcos, intitulada Girls Just Wanna Have Fun Tour – uma clara referência ao seu hit mais famoso. Essa série de apresentações marcará o encerramento da carreira de uma artista renomada, dona de sucessos como Time After Time, True Colors e Change of Heart. Ela completará 71 anos em 2024.

A etapa inicial da turnê abrangerá a América do Norte, começando em 18 de outubro em Montreal e concluindo em 5 de dezembro em Chicago. Em 2025, a turnê será expandida e deverá incluir apresentações na América do Sul. Embora Lauper venha ao Brasil em setembro como atração do Rock in Rio, essa apresentação não fará parte da turnê de despedida.

Recentemente, Lauper lançou o documentário Cyndi Lauper: Let The Canary Sing, que explora sua vida e carreira. O documentário está disponível no Paramount+ e oferece uma visão íntima da trajetória da cantora. Em resposta às perguntas sobre o motivo de sua despedida dos palcos, Lauper foi sincera ao afirmar que a idade pode limitar sua performance.

Em uma entrevista no programa de Jimmy Kimmel, transcrita pelo Consequence, ela destacou a importância de encerrar sua carreira de turnês enquanto ainda se sente forte. “Estou forte agora, mas não sei como estarei daqui a uns quatro anos”, disse Lauper. “Quero ter a chance de fazer isso enquanto me sinto forte. Quero celebrar com as pessoas e fazer algo divertido.”

Em entrevista à Variety, Lauper reforçou sua decisão, explicando que deseja entregar algo grandioso enquanto ainda pode.

“Notei que estou envelhecendo, então quero fazer isso enquanto posso para entregar algo grandioso. Quero retribuir, dizer ‘obrigada’ e levar diversão. Prefiro que lembrem de mim desse jeito. Não quero estar em um andador dizendo: ‘ok, garotas!’. E estou cansada. Quero estar disposta a fazer algo, fazê-lo bem e dizer: ‘ei, amo todos vocês!’.”

Apesar de a turnê marcar sua despedida dos grandes palcos, Lauper não descartou a possibilidade de apresentações esporádicas no futuro, desde que não sejam muito extenuantes. “Tenho certeza que ainda farei apresentações, mas não vou fazer nada muito grande. É isso. Mas estou animada, pois esse é um grande presente para os fãs”, concluiu.