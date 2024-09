Gusttavo Lima tem prisão decretada em razão da Operação Integration

A Justiça de Pernambuco decretou, no último domingo, 22, a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lima em decorrência da Operação Integration. A decisão foi tomada pela juíza Andréa Calado da Cruz, que também impediu a libertação da influenciadora Deolane Bezerra.

Essa ação é um desdobramento da Operação Integration, que investiga empresas e influenciadores envolvidos em esquemas de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Até agora, foram presos a influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Bezerra, e o comandante da empresa Esportes da Sorte, Darwin Filho, que se entregou à polícia junto com sua esposa.

Desde o dia 4 de setembro, a Operação Integration já cumpriu 12 dos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar contra uma organização ligada a crimes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Além de Gusttavo Lima, a prisão do empresário Bóris Maciel Padilha também foi decretada. O cantor terá seu passaporte e certificado de registro de arma de fogo retidos pela Justiça.

Segundo o Portal Leo Dias, na decisão, a juíza Andréa Calado da Cruz discordou da postura do Ministério Público, que havia devolvido o inquérito à Polícia Civil de Pernambuco e solicitado a substituição das prisões preventivas de todos os acusados, incluindo Deolane e Solange Bezerra. Ela também pediu as prisões do cantor Gusttavo Lima e de Bóris Maciel, que até o fechamento desta matéria permaneciam livres.

Entenda a prisão do cantor

Em um trecho publicado pela Folha, a juíza da operação destaca que a aeronave que trouxe o sertanejo de volta da Grécia também transportou um casal de pessoas sob investigação pela Justiça para o exterior.

“É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, ao dar abrigo a foragidos, demonstra uma alarmante falta de respeito pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias dúvidas sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado”, escreveu a juíza.

“Na ida, a aeronave levou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que indica que José André e Aislla podem ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”, completou a juíza do caso, Andréa Calado da Cruz.

Em 4 de setembro, o avião de Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil do estado de São Paulo. A aeronave foi confiscada durante uma manutenção no aeroporto da cidade de Jundiaí, em São Paulo, quando foi recolhida pela polícia. De acordo com informações do fabricante, a aeronave apreendida consta como propriedade da empresa Balada Eventos e Produções LTDA, que tem a administração de Nivaldo Batista Lima e da J.MJ Participações, e pode chegar ao valor de 38 milhões de reais. Ela tem capacidade para nove passageiros e pode atuar em serviços aéreos privados.

Em uma nota divulgada à imprensa, a assessoria de Gusttavo Lima declarou que a aeronave não pertence ao cantor, mas sim à empresa, que é administrada por outras pessoas. Diz a nota: “A BALADA EVENTOS, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave de prefixo PR-TEN foi vendida por meio de contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações.

Portanto, a empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão.”

Gusttavo Lima curtiu o Rock in Rio neste domingo

Em seu perfil no Instagram Stories, o cantor Gusttavo Lima compartilhou uma sequência de fotos de um festival de música no Rio de Janeiro, o Rock in Rio. No vídeo, ele filma o show do cantor Akon e descreve a experiência como sensacional.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis