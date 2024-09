Justin Bieber e Hailey vivem ‘em uma bolha feliz’ após nascimento do filho

“Eles tiveram uma comemoração tranquila de aniversário de casamento”, afirmou a fonte, referindo-se ao recente 6º aniversário de casamento de Justin e Hailey, que foi celebrado em setembro de 2018, em Nova York. “Eles parecem ainda mais apaixonados desde que o bebê chegou”, acrescentou a fonte.

A fonte também mencionou que a nova mamãe do pedaço, modelo e fundadora da empresa de costméticos Rhode está “se sentindo ótima” e que está “encorajando o marido a encontrar os amigos”. Ela também contou que Hailey também já “saiu algumas vezes sem o bebê”, revelou. Enquanto isso, a fonte notou que o novo pai, Justin Bieber, “está em uma bolha feliz desde que o bebê Jack nasceu”, acrescentando que o vencedor do Grammy de 2016, de 30 anos, “quer se concentrar em ser um ótimo pai e marido”.

Os orgulhosos pais anunciaram a chegada do filho em 23 de agosto, divulgando a notícia no Instagram, junto com uma imagem do pé do recém-nascido. Veja:

O nome Jack também dá continuidade a uma tradição familiar para os Biebers, já que o bebê compartilha as iniciais ‘JB’ com seu pai, seu avô (Jeremy Bieber) e alguns irmãos de Justin Bieber.

Justin Bieber e familiares fazem homenagens ao bebê nas redes sociais

Desde o nascimento de Jack, Justin e Hailey, de 27 anos, têm compartilhado apenas alguns detalhes sobre a paternidade nas redes sociais. Justin, por exemplo, publicou uma foto de sua linda caneca de café “papai urso” em 3 de setembro, e Hailey também mostrou um vislumbre de um anel de “mãe” para seus seguidores no mesmo dia.

Em 13 de setembro, Hailey fez uma homenagem tocante em seu Instagram Stories para celebrar o último aniversário de casamento do casal. Ela fotografou um local que parecia ser uma celebração em casa, compartilhando imagens com balões, velas e uma adorável foto instantânea, onde apareciam ela e Justin compartilhando um beijo em frente às velas.

Outros membros da família Bieber também comentaram sobre a vida com o bebê Jack. O pai de Hailey, Stephen Baldwin, descreveu seu novo neto como “fofo” durante a festa de 50 anos da People em realizada em Los Angeles, no último dia 13 de setembro. “Não quero falar muito. Ele é incrivelmente fofo”, disse o ator na ocasião, acrescentando que “o mundo o verá em breve”.

Justin tem se mostrado radiante com o bebê desde o início

No final de agosto, uma fonte também afirmou à revista que o cantor de Baby, de 2010, “já é um ótimo pai” e que a “gravidez era algo que eles desejavam muito e pelo qual rezavam”. “O dia em que descobriram que Hailey estava grávida foi o melhor dia para Justin”, comentou a pessoa próxima ao casal, acrescentando que ele estava “nas nuvens de emoção”. “Foi uma grande celebração para eles”, concluiu.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis