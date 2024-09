Engenheiros do Hawaii: álbum acústico ganha edição em vinil duplo

Cultuado pelos fãs, Acústico: Novos Horizontes, da banda Engenheiros do Hawaii, é daqueles discos que ganha melhor avaliação a cada década que passa. Editado originalmente em CD e DVD, em 2007, ele ressurge agora, 17 anos depois, em vinil duplo, pela Universal Music e já está disponível na UMusic Store pelo valor de R$ 349,90.

Curiosamente, o formato permite um corte narrativo interessante na experiência do ouvinte, bastante em sintonia com as concepções progressivas e de classic rock de Humberto Gessinger, líder da banda. Ele recentemente elogiou o trabalho nos seguintes termos: “Se tivesse que rever todas as obras do grupo, ‘Novos Horizonte’ é a única em que eu não mexeria em nada”.

Acústico Novos Horizontes coroou uma fase predominantemente “desplugada” do grupo — mais que uma fase, toda uma parte importante da essência do trabalho dos Engenheiros. Depois do grande sucesso de Acústico MTV, que saiu no fim de 2004, eles seguiram promovendo o disco com um show naquele formato por dois anos. Ao longo desse tempo, Humberto Gessinger se aprofundou nas investigações com bandolim e piano, comprou uma viola caipira e, empolgado, montou um repertório novo, usando tudo que aprendeu.

Com Humberto em voz, violão (seu Di Giorgio “de estimação”), viola caipira, piano, bandolim e harmônica (gaita no Rio Grande do Sul é outra coisa), a formação da banda em 2007 incluía Fernando Aranha no violão, Bernardo Fonseca ao baixo, Gláucio Ayala na bateria e nos vocais de apoio e Pedro Augusto nos teclados.

A gravação aconteceu em 30 e 31 de maio de 2007, no antigo Palace (na época Citibank Hall), na capital paulista, diante de fãs, sem celebridades na plateia.

Engenheiros do Hawaii: as faixas inéditas e as releituras

O repertório traz nove temas até então inéditos e nove releituras. A faixa-título, Novos Horizontes, dá nova chance a uma balada lançada em 2000 (no álbum 10.000 Destinos).

Entre as novas, se destacam a groovada Vertical, o lamento folk de perplexidade Guantánamo, com gaitinha dylaniana, No Meio de Tudo, Você e Não Consigo Odiar Ninguém, esta última inspirada pelo começo da era das redes sociais.

Na atualíssima Cinza, sobre aquecimento global, Carlos Maltz, ex-baterista e cofundador do Engenheiros do Hawaii, participa, se arriscando num rap. Com levada de rock básico, A Onda, gravada originalmente no disco Humberto Gessinger Trio (1996), traz outra participação especial, a filha de Humberto, Clara Gessinger. Ela canta também o número seguinte, o sucesso Parabólica, que inspirou quando era bebê (lançada em 1992).

Confira o conteúdo completo de Novos Horizontes do Engenheiros do Hawaii em vinil duplo:

Disco 1

Lado A

1. Toda Forma De Poder

2. Vertical

3. Guantánamo

4. A Montanha

5. Quebra-Cabeça

Disco 1

Lado B

6. No Meio De Tudo, Você

7. Não Consigo Odiar Ninguém

8. Cinza

9. Coração Blindado

10. A Onda

Disco 2

Lado A

11. Parabólica

12. Faz De Conta

13. Novos Horizontes

14. Alívio Imediato

Disco 2

Lado B

14. Simples De Coração

15. Piano Bar

16. Luz

17. Pra Ser Sincero