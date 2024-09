Pedro Sampaio: o cenário espelhado usado no Rock In Rio - (crédito: TMJBrazil)

Pedro Sampaio subiu ao Palco Sunset na tarde da última quinta-feira (19) para sua estreia no Rock in Rio. O DJ, que se apresentou na edição portuguesa do festival em junho desse ano, levou muito funk e brilho para a Cidade do Rock, assim como toda a estética de seu álbum ASTRO, recém-lançado.

Com o sol ainda aparente, o artista precisou encontrar alternativas ao jogo de luzes e efeitos que normalmente compõem suas apresentações. Aproveitando o conceito do disco, a solução foi usar a luz do maior astro que temos: o próprio Sol.

“O maior desafio foi o show ser de dia e ter um moodboard com brilho, não só com a questão de não ter a luz pra complementar o palco, mas também na escolha de espelhos”, conta Drica Lara, diretora criativa da performance junto com Pedro Sampaio.

O resultado foi um espetáculo histórico, repleto de hits e muita coreografia. Com seu balé completo, composto de 18 dançarinos, Pedro Sampaio entoou grandes sucessos da carreira como Dançarina, Pocpoc, Cavalinho Remix, Pedrin e mais músicas lançadas em seu último álbum.

O carioca ainda chamou ao palco o jovem MC Thiago para cantarem juntos a faixa Prece, também de seu disco Astro.

“Eu nunca senti uma emoção tão grande. Poder me apresentar no Rock in Rio, na minha cidade, com uma plateia cheia de amor, energia contagiante e alegria foi inesquecível. Trazendo o conceito do meu álbum, eu quis que o meu público, através do efeito cenográfico dos espelhos, pudesse se enxergar no palco ali comigo. Assim como eu um dia sonhei em estar ali, muitas pessoas também sonham”, declara Pedro Sampaio.

“No fim, é isso que representa o ‘ASTRO’, a troca de luz entre as pessoas. E fico muito feliz de ver que, assim como eu fui iluminado por muitos, também posso iluminar vários outros com minha música”, encerrou o produtor.

Os artistas que participaram do álbum ‘Astro’ de Pedro Sampaio

Pedro Sampaio lançou no dia 4 de setembro desde ano o seu mais novo álbum Astro. Com 15 faixas, o projeto promete ser um marco na carreira do DJ e produtor, trazendo uma série de colaborações de peso que já estão chamando a atenção dos fãs. Entre os artistas que participam do álbum, destaque para a parceria inédita com J Balvin na faixa Perversa.

Essa é a primeira vez que o colombiano colabora com um artista brasileiro, e a expectativa é alta para ver o resultado dessa união. Outro nome de peso no projeto é Luísa Sonza, que já havia trabalhado com Pedro em outros hits, como Atenção. Eles se reencontram em Fama, uma música que promete repetir o sucesso das colaborações anteriores.

Marina Sena também marca presença no álbum, dividindo os vocais com Pedro na faixa Escada do Prédio. Segundo o próprio DJ, a escolha de Marina para essa canção foi natural, já que a sonoridade da música combina perfeitamente com o estilo da cantora.

Além dessas parcerias, o álbum conta ainda com a participação de Take a Daytrip, Carolzinha, e o estreante MC Thiago, uma aposta pessoal de Pedro Sampaio. A faixa Cavalinho, que foi um dos maiores sucessos do Carnaval deste ano, também estará no disco, com um remix especial feito por Gasparzinho e MC Meno K.

O conceito de Astro gira em torno da ideia de que todos somos seres iluminados, trocando luz e inspiração entre nós. Essa mensagem é reforçada tanto nas letras quanto na capa do álbum, que já foi revelada e mostra Pedro Sampaio vestido com uma roupa dourada brilhante, posicionado sobre um poste de luz com um céu estrelado ao fundo.