Thaíde lança ‘Fazendo Valer’ com participação de Carol Cavesso - (crédito: TMJBrazil)

O rapper Thaíde, ícone do rap nacional, une forças com Carol Cavesso no single e clipe de Fazendo Valer, de Pedro Simples, MC natural de Santo André que vem consolidando seu nome na cena hip hop. A faixa explora a importância de viver o presente e questiona como estamos aproveitando nosso tempo em uma era dominada pela tecnologia.

“To falando a real, mas se fosse a dólar não seria tão mal, Sobrevivo afinal, seguindo a cadência primal, Me Lancei, lá na São Bento, dancei nas ruas do centro, Amei, gritei, chorei alto molhando o asfalto”, diz a letra de Fazendo Valer.

Com rimas que abordam suas experiências nas ruas, Thaíde e Pedro Simples compartilham vivências marcantes, enquanto Carol Cavesso – cantora da banda Abacaxepa, com reconhecimento nacional e presença na trilha sonora da novela das 9 da Globo – adiciona um toque melódico ao refrão, reforçando a mensagem central da música.

Produzida por DJ 88 e com teclados de Pedro Simples, Fazendo Valer oferece uma atmosfera dançante, inspirada em gêneros como disco music, boogie e house, mantendo uma pegada contemporânea.

A música é um convite para refletir sobre o futuro, enquanto somos imersos em harmonias e ritmos cativantes. O videoclipe, que traz uma estética criativa e atual, tem direção, figurino e customização assinados por Crial, idealizador do projeto Canis Featuring.

Sobre Thaide

Thaíde, cujo nome verdadeiro é Altair Gonçalves, é um rapper, compositor, produtor, apresentador e ator brasileiro, nascido em São Paulo. Ele é uma figura importante no cenário do hip-hop brasileiro, tendo iniciado sua carreira nos anos 1980.

Thaíde ganhou notoriedade ao lado de DJ Hum, formando a dupla Thaíde & DJ Hum. Juntos, eles foram pioneiros no rap nacional, participando da primeira coletânea de rap no Brasil, Hip-Hop Cultura de Rua, e lançando sucessos como Corpo Fechado e Senhor Tempo Bom “12.

Além de sua carreira musical, Thaíde também se destacou como apresentador de programas de TV, incluindo o Yo! MTV Raps e Manos e Minas.

Ele continua ativo na cena musical e é reconhecido por sua contribuição significativa para o desenvolvimento do hip-hop no Brasil.