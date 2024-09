Anitta e MC G15 lançam ‘Malvado Favorito’

Malvado Favorito é uma música que aposta para ser o hit do verão. A faixa, já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin, reúne as vozes de MC G15, dono de um dos primeiros hits virais que virou trend em redes sociais

Malvado Favorito também conta com a popstar internacional Anitta, uma das maiores artistas brasileiras que tem levado o funk mundo.

Anos depois de sua primeira colaboração, com a música Eu não vou embora, os artistas estão novamente juntos do beat de DJ DG e Batidão Stronda. Os quatro agora trazem uma música que representa as batidas do nosso país tropical.

Antes de ‘Malvado Favorito’, Anitta se tornou a primeira brasileira a atingir topo de parada mexicana da Billboard

No dia 17 de setembro, Anitta se tornou a primeira brasileira a atingir o topo de qualquer parada do gênero regional mexicano da Billboard.

Desde que apareceu na parada Regional Mexican Airplay em julho, a faixa La Tóxica com Alejandro Fernández vem subindo na execução de rádio. Durante a semana de rastreamento de 6 a 12 de setembro, a música acumula 6,3 milhões em impressões de audiência nos Estados Unidos. Isso é um ganho de 37% em relação à semana anterior nas estações de rádio regionais mexicanas monitoradas, de acordo com a Luminate.

Segundo a Billboard, a colaboração de Alejandro com Anitta segue uma série de parcerias atraentes com artistas que cantam predominantemente em outro idioma. Ele levou Beyoncé à posição 23 no Latin Pop Airplay com Amor Gitano, em março de 2007. Enquanto isso, Hoy Tengo Ganas De Ti, com Christina Aguilera, alcançou a posição 13 no Latin Pop Airplay em 2013.

Nos anos seguintes, outras parcerias frutíferas surgiram por meio dos artistas latinos Morat e Alfredo Olivas, que ganharam suas entradas de maior sucesso em duas paradas diferentes. Sé Que Te Duele levou a banda pop Morat à sua segunda e última entrada no Latin Pop Airplay (posição 23 em 2017). Cobijas Ajenas impulsionou Olivas ao seu primeiro número 1 na parada geral do Latin Airplay em 8 de junho.

Vale destacar que com La Tóxica chegando ao topo, Alejandro Fernández aumenta sua contagem para 10 números 1 em sua carreira.

Já Anitta, comemora sua primeira liderança em uma parada de airplay da Billboard em mais de seis anos, quando Machika, com J Balvin e Jeon, dominou as Latin Airplay e Latin Rhythm Airplay por uma semana em março de 2018.

Confira: