LG6.5: Lady Gaga anuncia projeto misterioso antes de ‘Coringa: Delírio a Dois’

Lady Gaga surpreendeu os moradores de Nova Iorque e Los Angeles nesta semana com o anúncio de seu projeto secredo LG6.5. Os fãs da cantora acreditam que esses outdoors estão ligados ao filme ‘Coringa: Delírio a Dois’ e pode também se chamar Harlequin.

A artista instalou outdoors nos EUA e compartilhou trechos de uma canção com frases sugestivas nas redes sociais; os fãs especulam que o projeto esteja relacionado ao filme. A cantora Lady Gaga está se preparando para o lançamento de Coringa: Delírio a Dois, que chega aos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro.

Paralelamente, ela continua se dedicando à sua carreira musical. Após anunciar no início do mês em uma entrevista à Vogue, que um “projeto surpresa” estava em desenvolvimento, a cantora divulgou outdoors promocionais em várias cidades dos Estados Unidos com as palavras LG6.5.

Lady Gaga compartilhou frase enigmática que pode ser sobre seu novo álbum

Na última sexta-feira, 20, Lady Gaga compartilhou uma frase que pode estar relacionada ao seu tão esperado sétimo álbum de estúdio. A imagem trazia o texto em branco sobre um fundo vermelho: “Estou pronta para minha entrevista”. Nos comentários, fãs criaram várias teorias sobre o significado da publicação.

Muitos questionaram se a mensagem tem ligação com o próximo disco ou com o filme ‘Coringa: Delírio a Dois’, no qual ela interpreta Harley Quinn ao lado de Joaquin Phoenix.

É bom lembrar que Lady Gaga tem trabalhado nesses dois projetos desde o ano passado, e recentemente fez sua primeira aparição no tapete vermelho com seu noivo, Michael Polansky, durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Em uma entrevista de 5 de setembro para a Vogue, a cantora, vencedora de 13 Grammys, contou que Polansky foi quem a incentivou a voltar às suas raízes pop no novo álbum. “Michael é quem me disse para fazer um novo disco pop“, ela lembrou. “Ele disse, ‘Amor, eu te amo. Você precisa fazer música pop.’”

Lady Gaga também revelou que o álbum está previsto para fevereiro, com o primeiro single programado para outubro. “Há muita dor envolvida nesse processo“, acrescentou na entrevista. “E quando começo a explorar essa dor, isso desperta outro lado da minha arte. No estúdio, fico tranquila e encaro meus demônios, e o que é incrível é… essa é a música. Eu consigo ouvi-la de volta.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis