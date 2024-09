Chris Brown confirma show no Brasil ainda em 2024

A confirmação veio através de um teaser divulgado nas redes sociais do artista, onde ele também mencionou uma apresentação na África do Sul. Apesar do vídeo incluir imagens do Cristo Redentor, o show, inicialmente, está programado apenas para São Paulo.

Também em seu perfil no Instagram, o rapper postou a seguinte frase: “Brazil, I’m Coming” (Brasil, eu estou chegando). Veja:

Informações do site Portal Léo Dias, publicadas pelo Universo Chris Brown, indicam que o show do rapper no Brasil ocorrerá em São Paulo, no dia 21 de dezembro. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada pela equipe do cantor. As datas, locais exatos e informações oficiais sobre a venda de ingressos devem ser divulgados em breve.

Confira o vídeo publicado no Instagram Reels no perfil oficial do cantor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BROWN (@chrisbrownofficial)

Chris Brown esteve no brasil em 2010

O rapper Chris Brown, conhecido por With You, esteve no Brasil em 2010, quando passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, apresentando a turnê “Graffitti”. Em 2023, durante sua turnê “Under the Influence”, Chris Brown garantiu aos fãs que não deixaria de lado o Brasil, Japão e Austrália, já que, naquele momento, os shows estavam sendo realizados nos Estados Unidos e se estendiam pela Europa.

A “11:11 Tour” do cantor que iniciou em junho deste ano, incialmente ficou restrita à América do Norte, mas há indícios de que ela será ampliada para a América Latina e África. Também, segundo informações do site Universo Chris Brown, até o momento, até o momento, Chris Brown já arrecadou US$ 33.570.572 (cerca de R$ 168 milhões), com uma média de aproximadamente US$ 2.238.038 (cerca de R$ 11,2 milhões) por show.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis