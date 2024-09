Como será show de Sting em fevereiro de 2025 no Brasil

O cantor britânico Sting, de 72 anos, confirmou que trará sua nova turnê STING 3.0 ao Brasil em 2025. Conhecido tanto por sua carreira solo quanto como ex-vocalista da icônica banda The Police, o músico se apresentará em três cidades brasileiras. As datas confirmadas são: 14 de fevereiro no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), 16 de fevereiro em São Paulo (Parque Ibirapuera) e 18 de fevereiro em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski).

Os fãs poderão adquirir os ingressos a partir do dia 27 de setembro, com vendas exclusivas para clientes do banco Santander iniciando no dia 25. As entradas estarão disponíveis pelo site da Ticketmaster a partir das 10h, além das bilheterias oficiais. Cada CPF poderá comprar até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas por pessoa.

Com uma carreira que rendeu 17 prêmios Grammy e a venda de 100 milhões de álbuns, Sting se destaca não só pela música, mas também por suas atuações como ator, escritor e ativista. O artista ainda foi premiado com um Globo de Ouro, recebeu quatro indicações ao Oscar e teve seu trabalho reconhecido com o Kennedy Center Honors.

Além das datas no Brasil, a turnê STING 3.0 incluirá outros países da América Latina, como Chile, Peru, Argentina, Equador, Colômbia e República Dominicana.

Sting lança nova música e forma novo trio: STING 3.0

Sting, o lendário ex-vocalista do The Police, está de volta com uma nova música, marcando sua primeira novidade desde o álbum de 2021, The Bridge.

A faixa, intitulada I Wrote Your Name (Upon My Heart), é uma celebração do blues, com uma batida inspirada no clássico de Bo Diddley de 1955, Bo Diddley Beat. Nesta nova canção, Sting não só canta, mas também brilha tocando baixo e guitarra, mostrando uma vez mais sua versatilidade musical.

A música conta com a colaboração de talentos excepcionais, incluindo Dominic Miller na guitarra, Chris Maas na bateria e Martin Kierszenbaum no órgão. Dominic Miller e Chris Maas foram recentemente anunciados como integrantes do novo trio de Sting, batizado de STING 3.0.

O trio estará em destaque no show da Radio 2 In The Park da BBC em Preston, Inglaterra, no dia 7 de setembro de 2024, prometendo uma performance memorável para os fãs.

Depois desse show, STING 3.0 dará início a uma aguardada turnê pela América do Norte, com apresentações marcadas para os dias 17 e 18 de setembro no Fillmore Theater, em Detroit, Michigan.

Chris Maas, conhecido por seu trabalho como baterista de turnê do Mumford & Sons, e Dominic Miller, colaborador de longa data de Sting e seu guitarrista de turnê, farão parte dessa nova fase musical. O trio está programado para apresentar tanto os maiores sucessos de Sting quanto novas músicas, oferecendo uma experiência incrível para os fãs em diversos locais.