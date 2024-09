Roberto Frota, ator de ‘Mulheres Apaixonadas’, morre aos 85 anos

Roberto Frota, ator, diretor e produtor cultura morreu nesta terça-feira, 24, em decorrência de uma pneumonia. O ator de “Mulheres Apaixonadas”, “Vale Tudo” e “Chiquititas” enfrentava um câncer de pulmão e não resistiu. A informação foi confirmada pela atriz Ângela Viera, ex-mulher do ator. O ator havia sido internado na segunda-feira, 23 e deixa três filhos.

Na TV Globo, o cantor que tinha mais de 50 anos de carreira, participou de projetos especiais da emissora e 40 novelas, dentre elas “Vale Tudo”, “Terra e Paixão”, “Amor Perfeito”, “Vai na Fé”, “Mulheres Apaixonadas”, “Riacho Doce”, “Pedra sobre Pedra”, “Tieta” e “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. Seu último trabalho na emissora foi no ano de 2023, durante a sua participação na novela “Vai na Fé”. No SBT, Roberto Frota interpretou Dr. José Ricardo em Chiquititas (2013).

Roberto Frota também atuou no teatro e escreveu livro de sucesso

O ator Roberto de Castro Moreira, conhecido como Roberto Frota teve uma carreira diversificada que incluiu teatro, televisão e literatura. Nascido no Rio de Janeiro, ele se matriculou no curso de teatro de Maria Clara Machado aos 29 anos, o que impulsionou sua trajetória artística. Ao longo de sua carreira, Frota participou de mais de 50 espetáculos, destacando-se em peças como “Bonitinha, mas Ordinária”, “Adorável Hamlet”, “Cemitério de Automóveis”, “Peer Gynt”, “Castro Alves Pede Passagem”, “O Interrogatório”, “Trair e Coçar, É Só Começar!” e “O Cordão Umbilical”. Além de seu trabalho no teatro, ele também se destacou na televisão e recebeu o Prêmio de Melhor Ator em Papel Cômico por sua atuação na novela “Terra Prometida”. Em 1992, Frota escreveu elaborou o roteiro original do filme “Se Eu Fosse Você”, que se tornou um grande sucesso do cinema nacional em 2006, protagonizado por Glória Pires e Tony Ramos. O sucesso do filme gerou continuações, além de versões para o teatro e a televisão. A estreia de Roberto Frota na literatura ocorreu com a publicação do livro “Mão de Flor”, pela Editora Vizeu. Outro destaque em sua carreira foi o espetáculo “Diálogo dos Pênis”, que ele apresentou por oito anos em turnê pelo Brasil ao lado do ator Marcos Wainberg, recebendo elogios tanto da crítica quanto do público.

O velório do ator acontecerá nesta quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, bairro Caju, no Rio de Janeiro, entre 12h e 15h. O corpo do ator será cremado.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis