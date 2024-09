Tudo o que se sabe sobre Linkin Park no Brasil em nova formação

Os fãs brasileiros de Linkin Park podem comemorar! A banda anunciou oficialmente sua vinda ao Brasil com a nova formação, por meio de um vídeo nas redes sociais em que aparecem fãs brasileiros e a mensagem direta: “Nós Vamos”. A turnê, intitulada From Zero World, marca o retorno do grupo aos palcos após a morte do vocalista Chester Bennington em 2017 e a reestruturação do lineup.

A banda agora conta com Emily Armstrong como vocalista, substituindo Chester. Emily, que gerou polêmicas devido a seu envolvimento com a Cientologia e apoio ao ator Danny Masterson, já pediu desculpas por seu envolvimento com o ator, mas não se pronunciou sobre sua relação com a seita.

O show no Brasil acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15 de novembro, coincidindo com o lançamento do novo álbum da banda, From Zero, o primeiro desde a morte de Chester. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de 30 de setembro, com preços que variam entre R$ 240,00 (cadeira superior) e R$ 890,00 (pista premium). Eles podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster.

Entre os sucessos previstos para o show, estão clássicos como:

Numb

In the End

Somewhere I Belong

Crawling

One Step Closer

What I’ve Done

Bleed It Out

Esse será o primeiro show do Linkin Park no Brasil desde o falecimento de Chester Bennington. A banda tem uma longa e significativa relação com o público brasileiro, tendo visitado o país cinco vezes anteriormente, incluindo apresentações icônicas como no Chimera Music Festival (2004) e no SWU (2010).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)

Por que a mãe de Chester se sente traída pelo Linkin Park

Susan Eubanks, mãe de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park falecido em 2017, expressou seu descontentamento em uma entrevista recente à Rolling Stone. Segundo ela, o grupo não a avisou sobre a nova formação, que agora conta com Emily Armstrong como vocalista.

A banda, fundada por Mike Shinoda, anunciou Armstrong como substituta de Bennington, além de divulgar planos para um novo álbum, uma turnê e músicas inéditas — o primeiro trabalho do Linkin Park desde a morte de Chester.

A escolha de Armstrong gerou polêmica entre os fãs, especialmente por sua relação com a Cientologia e seu apoio público ao ator Danny Masterson, condenado por estupro em 2023.

No entanto, para Susan, o maior problema foi a falta de comunicação e consideração com a família de Chester. “Eu me sinto traída. Eles prometeram que me avisariam se fossem fazer algo, mas não o fizeram. Sabiam que eu não ficaria feliz. Estou muito chateada com isso”, disse Eubanks.

Ela também criticou a decisão da banda de continuar tocando músicas que Chester cantava: “Parece que estão tentando apagar o passado. Ter Emily cantando as músicas do meu filho é doloroso. Não sei como os fãs estão reagindo, mas sei como eu reagi.”

Além de Susan, a viúva de Chester, Talinda Bennington, também não foi informada sobre os planos do Linkin Park. “Eles prometeram que avisariam a família, mas isso não aconteceu. Samantha [primeira esposa de Chester] e Draven [filho de Chester] não souberam até que foi anunciado ao mundo. Isso doeu”, desabafou Susan.

Essa não é a primeira vez que membros da família de Chester manifestam insatisfação com o rumo da banda. Jaime Bennington, filho do cantor, já havia se pronunciado nas redes sociais no início do mês, pedindo respeito aos fãs e afirmando que eles precisavam de tempo para processar a mudança na formação do Linkin Park. Ele ainda ressaltou que aqueles que desrespeitassem a decisão perderiam seu respeito.