Elizabeth Olsen canta “Five Little Ducks” em filme da Netflix

A atriz Elizabeth Olsen, conhecida por seu papel como Feiticeira Escarlate no Universo Marvel, agora surpreende o público brasileiro de forma inusitada em seu mais recente trabalho para a Netflix. Ela é uma das protagonistas do filme “As Três Filhas”, e durante o longa, na versão dublada, o público se depara com Elizabeth Olsen cantando o clássico infantil “Cinco Patinhos”, eternizado pela rainha dos baixinhos Xuxa nos anos 2000.

Na versão original do filme, a atriz interpreta a canção “Five Little Ducks” em inglês. No entanto, ao assistir ao filme com áudio em português, é possível ouvir a versão brasileira da música, que ficou famosa no álbum “Xuxa Só Para Baixinhos” (2000). A canção, assinada por Vanessa Ferreira, tornou-se o maior sucesso desse disco infantil e segue conquistando crianças e adultos desde então.

“Five Little Ducks” interpretada por Elizabet Olsen, é um clássico infantil internacional

Embora “Cinco Patinhos” seja um sucesso incontestável no Brasil, onde Xuxa a popularizou, a música também é muito conhecida nos Estados Unidos. Lançada em 1982, a versão em inglês foi popularizada pelo cantor armênio-canadense Raffi e usada para ensinar crianças a contar, tornando-se um clássico nos Estados Unidos.

Veja a versão original:

As Três Filhas: Novo drama familiar da Netflix com Elizabeth Olsen, Carrie Coon e Natasha Lyonne

O filme “As Três Filhas” acompanha a vida de três irmãs que, embora tenham um relacionamento distante, precisam se unir para cuidar do pai gravemente doente. No processo, elas descobrem o quanto se conhecem pouco, apesar de serem da mesma família.

Além de Elizabeth Olsen, o elenco principal conta com as atrizes Carrie Coon e Natasha Lyonne, e a direção é assinada por Azazel Jacob. O longa promete uma mistura de drama familiar com momentos emocionantes, como o inusitado número musical de Olsen cantando uma música conhecida entre os brasileiros.

A produção já está disponível na Netflix desde o dia 20 de setembro, proporcionando uma experiência única para o público brasileiro, que além de se emocionar com a história, pode sentir uma nostalgia ao ouvir a canção da Rainha dos Baixinhos.

Assista ao trailer do filme:

O compositor Rodrigo Amarante é responsável por escrever e interpretar a música “In Time”, que toca durante os créditos finais do filme. Curiosamente, a trilha sonora oficial do longa conta com várias outras faixas de Amarante, mesmo que algumas delas não estejam presentes nas cenas do filme. No entanto, a versão cantada por Elizabeth Olsen de “Five Little Ducks” foi deixada de fora da trilha sonora oficial. Para ouvir as músicas presentes no filme, confira a trilha sonora completa disponível no Spotify:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis