O que se sabe sobre a gravadora lançada por Kesha

A cantora Kesha está dando um novo passo em sua carreira com o lançamento de sua própria gravadora independente, intitulada Kesha Records. O anúncio marca uma nova fase para a artista, que busca maior controle sobre sua música e narrativa. A Kesha Records já foi responsável por seu recente single, Joyride, e será a casa de seus futuros projetos, incluindo um álbum previsto para 2025.

A gravadora foi lançada em parceria com a ADA, braço de distribuição independente da Warner Music Group, e contará com o suporte da empresa de gestão de Kesha, Crush Music, para o marketing e promoção dos próximos lançamentos. Kesha se mostrou animada com essa nova fase, destacando a importância de valores como transparência, integridade e segurança em seu trabalho e na relação com futuros artistas.

Esse marco ocorre pouco mais de um ano após Kesha encerrar seu contrato com a Kemosabe Records e a RCA Records, do produtor Dr. Luke, com quem a cantora travou uma longa e pública batalha judicial durante grande parte da última década. Kesha acusou o produtor de abuso sexual, enquanto ele a processou por difamação. O caso foi resolvido em junho de 2023, fora dos tribunais.

Em uma declaração nas redes sociais após o acordo, Kesha agradeceu aos fãs pelo apoio durante os anos de luta e expressou sua empolgação com os novos projetos que estão por vir.

Optando por uma gravadora independente ao invés de continuar com grandes gravadoras, Kesha manterá o controle sobre sua música e terá mais liberdade criativa. Além do álbum planejado para 2025, ela já revelou que pretende regravar seu sucesso Tik Tok, alterando a primeira linha da música para “foda-se P-Diddy”, uma mudança que reflete sua independência e nova fase no cenário musical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kesha (@kesha)

Lady Gaga se emociona ao falar sobre Taylor Swift e Kesha

A cantora Lady Gaga se emocionou ao falar de Taylor Swift, Kesha, Charli XCX, Chappell Roan e Billie Eilish.

Foi divulgada a entrevista para a capa da Vogue, a superestrela se emocionou ao falar sobre as cantoras e compositoras. “Quer dizer, eu realmente as amo”, disse ela à publicação, com os olhos marejados de lágrimas. “Eu entro na internet e tipo, choro. E eu também amo Taylor Swift. E Kesha. Eu assisto tudo e penso: Sim. Vá! Apenas vá”

“Não estou apenas torcendo por elas, quero que saibam que meu coração está com elas. E quero que todas se sintam realmente felizes.”, acrescentou.

A entrevista foi publicada enquanto Lady Gaga está ocupada promovendo o filme Coringa: Folia a Dois no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Ela citou Chappell Roan, dizendo a um fã que ela é uma “grande” fã da cantora de Hot to Go! enquanto dava autógrafos.

Segundo a Billboard, a vencedora do Oscar também se prepara para lançar seu sétimo álbum de estúdio, que ela confirmou à Vogue que chegará em fevereiro. Ela também disse que seu noivo Michael Polansky foi quem a incentivou a se reconectar com suas raízes pop no projeto, além de confirmar que ela e o empresário ficaram noivos em abril, após um dia de escalada.

“Minha mãe o conheceu [primeiro] e me disse: ‘Acho que acabei de conhecer seu marido’”, lembrou Gaga. “E eu disse: ‘Não estou pronta para conhecer meu marido!’ Eu nunca poderia imaginar que minha mãe… encontrou a pessoa mais perfeita para mim?”