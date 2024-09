Akon esclarece uso indevido de seu nome em suposta participação em festa

O cantor Akon, que se apresentou no Rock in Rio no último domingo, dia 22, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 24, para esclarecer uma situação envolvendo o uso indevido de seu nome em um evento. De acordo com Akon, uma casa de festas promoveu um show, alegando que o cantor estaria presente, o que resultou em cobranças elevadas por ingressos. No entanto, Akon afirmou que nunca concordou em participar da festa.

Em um vídeo direcionado aos fãs brasileiros, Akon explicou a situação utilizando inteligência artificial para traduzir sua mensagem. Ele iniciou o vídeo expressando seu carinho pelo Brasil, afirmando que o país é seu lugar favorito no mundo para estar e se apresentar. O cantor ainda agradeceu pelo caloroso acolhimento que recebeu durante o Rock in Rio, declarando que a experiência foi uma das melhores de sua vida.

Contudo, Akon explicou que houve uma promoção enganosa de uma casa noturna, que divulgou à imprensa que ele estaria reservado para uma festa após o show – algo que, segundo o cantor, nunca foi acordado. “Eu nunca saio depois dos meus shows, vou direto para o hotel. Isso não foi combinado por mim ou por ninguém da minha equipe”, afirmou.

Akon defendeu-se de comunicado enviado à impresa indevidamente

Akon também revelou que apenas seu filho compareceria à casa de festas, e que o local usou seu nome de forma desonesta para atrair mais pessoas. Segundo ele, a casa emitiu um comunicado à imprensa, alegando que o cantor não apareceu, numa tentativa de encobrir a situação. “Foi lamentável usarem meu nome para se livrar de um problema que eles mesmos criaram. Isso foi muito injusto para mim e para a minha marca”, desabafou.

O intérprete de ‘Beatiful’ ainda declarou que pretende procurar um advogado no Brasil para evitar que sua imagem seja prejudicada no país. Ele enfatizou que nunca havia ouvido falar da casa de festas Vitrine Lounge e que se tratou de propaganda enganosa. “Eles sabiam o que estavam fazendo, porque nunca falaram com ninguém da minha equipe”, completou.

Por fim, Akon fez um apelo aos fãs que compraram ingressos acreditando que ele estaria presente no evento. Ele pediu que todos busquem seus direitos e reembolsem o dinheiro pago pela entrada.

Akon relembra namoro com Nicole Bahls em entrevista e ela responde

Akon está no Brasil para sua apresentação no Rock in Rio e sua permanência no país está dando o que falar. Acontece que em 2010, em uma de suas passagens pelo país, rendeu um namoro com a ex-panicat Nicole Bahls, que hoje é modelo e apresentadora. Em uma entrevista ao site UOL, Nicole Bahls comentou as declarações feitas pelo cantor ao site EXTRA.

O público resgatou informações sobre o breve relacionamento que os dois tiveram na época. o cantor relembrou o relacionamento e Nicole explicou o motivo pelo qual os dois mativeram o relacionamento em sigilo e depois se separaram.

Na entrevista, Nicole disse que conheceu Akon durante a passagem do astro no Brasil em 2010. Os dois engataram um relacionamento relâmpago que durou em torno de três meses, com direito a viagens ao México.

Apesar disso, o idioma e a distância foram a principal barreira entre o casal. Nicole contou que na época, o relacionamento viveu a base do Google Tradutor – sistema que permite a tradução simultânea de palavras e frases em diversos idiomas. Foi então que devido a esses problemas, os dois resolveram terminar o namoro que era à distância.

Quando perguntada sobre a repercurssão de seu namoro com Akon, Nicole respondeu: “Depois de 10 anos, toda essa história é só uma lembrança. Ficou lá no passado! Deixem lá. Hoje temos nossas histórias e estamos felizes”.

10 anos após o fim do relacionamento com Akon, Nicole Bahls atualmente é noiva do empresario Marcelo Viana, que na oportunidade fez uma declaração emocionante ao ex: “Desejo que o Akon tenha uma excelente recepção dos brasileiros e que faça um show alegre e bem animado”, disse Nicole.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis