Por que novo álbum de Gwen Stefani não é exatamente country

Gwen Stefani surpreendeu os fãs ao aparecer de chapéu de cowboy no anúncio de seu novo álbum Bouquet, levantando questionamentos sobre uma possível transição para o country. No entanto, em entrevista à Rolling Stone, a artista deixou claro que, apesar das influências do gênero, seu novo projeto não é um álbum country.

O disco foi gravado em Nashville, uma cidade icônica para o estilo country, mas Gwen afirmou que Bouquet traz, na verdade, uma forte influência do pop-rock dos anos 70, um som que remete à sua infância. “É tudo o que eu ouvia na perua a caminho da igreja”, contou Stefani, destacando que queria capturar essa nostalgia e transformá-la em uma grande declaração musical.

Aos 54 anos, Gwen revelou que a escolha do título Bouquet reflete o significado profundo que cada faixa carrega, como se cada canção fosse escolhida a dedo para formar um conjunto harmonioso e cheio de sentimentos. O álbum, que será lançado em 15 de novembro de 2024, marca o retorno da artista após sete anos sem um lançamento solo.

A primeira amostra desse novo trabalho veio com o single Somebody Else’s, lançado em 20 de setembro. A faixa mistura elementos de country-rock, mas o coração do som permanece fiel ao estilo de Gwen, com letras introspectivas e emocionalmente carregadas. Na música, ela aborda a superação de um relacionamento, cantando sobre o alívio de ver seu ex “nos braços de outra pessoa”.

Embora Bouquet não seja completamente country, não há como negar a influência do gênero em seu trabalho recente. Isso pode ser atribuído à relação próxima de Stefani com a música country, especialmente por meio de seu marido, o cantor Blake Shelton, e suas participações no programa The Voice, onde ambos são treinadores. Além disso, o álbum foi gravado em Nashville, um cenário que certamente permeou o processo criativo.

Ainda assim, Gwen quer que os fãs saibam que ela continua a explorar suas raízes e inspirações de longa data, sem se limitar a rótulos. Essa liberdade criativa é o que faz de Bouquet um projeto tão esperado e único em sua trajetória.

O que você precisa saber sobre ‘Somebody Else’s’ de Gwen Stefani

Gwen Stefani está de volta com novas músicas! Após uma série de aparições em programas como The Voice, uma residência em Las Vegas e apresentações ao lado do marido Blake Shelton, a cantora finalmente anunciou o lançamento de seu quinto álbum solo, Bouquet, previsto para 15 de novembro. Para aquecer os fãs, Stefani divulgou o segundo single do álbum, Somebody Else’s, que já está disponível nas plataformas digitais.

Somebody Else’s traz um mix de melodias cativantes inspiradas no pop dos anos 70, contrastadas por letras que refletem os erros do passado. Durante uma entrevista à Rolling Stone, Stefani revelou que a faixa inicialmente não estava planejada para o álbum, mas a ideia, proposta pela coautora Madison Love, acabou se encaixando na narrativa do disco.

A artista explicou que, enquanto Bouquet é em grande parte sobre amor e renascimento, Somebody Else’s serve como uma lembrança das dificuldades passadas, refletindo um período de transição na vida de Stefani.

“Parece que oito anos provavelmente parecem muito tempo para muitas pessoas, mas para mim, foram anos de cura e de transição. Essa música traz um pouco da escuridão para a luz que estou vivendo agora”, disse ela.

Além de Somebody Else’s, o álbum Bouquet contará com dez faixas, incluindo títulos como Marigolds, Empty Vase e Purple Irises, uma colaboração com Shelton que é inspirada no amor que compartilham pela jardinagem. Stefani descreve Bouquet como um trabalho coeso, onde cada música foi escolhida a dedo, refletindo suas experiências e emoções.

Com sua mistura de pop-rock e referências ao passado, Bouquet promete trazer a essência autêntica de Gwen Stefani, ao mesmo tempo que introduz novos temas e sonoridades. A expectativa é alta, e a cantora não vê a hora de compartilhar sua nova música com os fãs, que têm aguardado ansiosamente por um novo álbum desde 2016.