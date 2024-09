Quais os detalhes sobre parceria de MC Daniel com Ne-Yo

MC Daniel fez uma aparição surpresa no show de Ne-Yo durante o Rock in Rio, no último domingo (22), apresentando a faixa Vamo de Pagodin, em parceria com os DJs GM e WN. No entanto, a maior surpresa da noite foi o anúncio de uma colaboração internacional com o cantor norte-americano Ne-Yo e a jovem artista Belli, de 18 anos.

O funkeiro revelou que o clipe da música será gravado fora do Brasil, marcando um momento importante na sua carreira. “Estamos muito ansiosos para fazer história. Essa parceria é um sonho realizado”, compartilhou MC Daniel, destacando o talento e carisma de Belli. Segundo ele, a faixa já está pronta, e o trio mal pode esperar para lançá-la ao mundo.

Durante sua participação, MC Daniel também relembrou a importância de Ne-Yo em sua vida musical. “Escutava os hits dele no ônibus a caminho da escola, fazendo os clipes em minha cabeça. Estar ao lado de um ícone como ele, levando o funk brasileiro para o mundo, é uma sensação indescritível”, comentou.

Além de compartilhar o palco com Ne-Yo, MC Daniel aproveitou o momento para deixar uma mensagem ambiental ao público, exibindo uma camiseta com a frase “Parem as queimadas”.

MC Daniel desabafa sobre pressões da fama e saúde mental

MC Daniel usou o Instagram para fazer um desabafo sincero e tocante sobre sua saúde mental nesta quinta-feira. Em um vídeo profundamente emocional, o artista abriu o coração para seus seguidores, revelando as intensas pressões e julgamentos que enfrentam devido à sua fama.

No vídeo, MC Daniel aparece visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos, enquanto fala sobre a dificuldade de lidar com as críticas e expectativas que recai sobre ele.

“Às vezes, as pessoas dizem: ‘Ah, você mudou, não faz tal coisa’. Claro, eu mudei. Tudo o que eu faço parece estar errado, e eu me sinto constantemente julgado. Achei que tinha um preço alto por ser famoso , mas nunca imaginei que seria tão alto“, desabafou o cantor.

Ele continua expressando o peso das expectativas externas. “Eu não faço mal a ninguém, mas há sempre alguém tentando me derrubar, seja por meio das minhas músicas, do meu Instagram, ou até mesmo tentando prejudicar meu sucesso”, lamentou.

O artista também apresentou uma angústia de sentir que não pode demonstrar emoções como tristeza ou frustração por causa de sua condição pública.

“É frustrante acordar todos os dias sabendo que um milhão de pessoas estão prontas para me destruir. Sou famoso, então não posso ficar triste, não posso expressar raiva. As pessoas esperam que eu seja perfeito o tempo todo, como se eu não tivesse direito de sentir emoções humanas”, refletiu.

MC Daniel destacou a dificuldade de equilibrar sua vida pessoal com a exposição pública. Apesar de seu sucesso, o funkeiro revelou que a pressão constante para manter uma imagem impecável tem um impacto significativo em sua saúde mental. “Todo mundo acha que, por eu ser famoso, não tenho motivos para ficar triste. Mas a verdade é que eu sou humano, e isso é difícil de lidar quando se está sob os holofotes”, acrescentou.