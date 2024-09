Como será show de Chris Brown no Brasil em 2024

Chris Brown surpreendeu os fãs brasileiros ao anunciar sua volta ao país em 2024. Em uma publicação feita na última terça-feira (24), o artista compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram, mostrando uma animação de si mesmo andando em frente ao icônico Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nos stories, ele ainda reforçou a novidade com a frase: “Brasil, estou chegando”, aumentando a expectativa para seu aguardado retorno.

Embora não tenham sido divulgados detalhes oficiais sobre datas e locais, especula-se que o cantor fará uma apresentação única em São Paulo, no dia 21 de dezembro, de acordo com informações do Portal Leo Dias. A confirmação oficial ainda não foi feita, mas os fãs já começaram a se preparar. “Já pensando no meu look para o grande dia”, comentou uma seguidora nas redes sociais.

Chris Brown esteve no Brasil pela última vez em 2010, durante a Fan Appreciation Tour, que promoveu o álbum Graffiti (2009). Naquela ocasião, o cantor se apresentou em várias cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Os fãs estão ansiosos para saber o que Chris Brown trará desta vez. Com uma carreira recheada de hits, é esperado que o cantor apresente uma setlist repleta de sucessos, além de novas músicas de seus lançamentos mais recentes. Agora, resta aguardar a confirmação oficial dos detalhes desse show que promete agitar o final do ano para os fãs brasileiros.

Em 2023, durante sua turnê “Under the Influence”, Chris Brown garantiu aos fãs que não deixaria de lado o Brasil, Japão e Austrália, já que, naquele momento, os shows estavam sendo realizados nos Estados Unidos e se estendiam pela Europa.

A “11:11 Tour” do cantor que iniciou em junho deste ano, incialmente ficou restrita à América do Norte, mas há indícios de que ela será ampliada para a América Latina e África. Também, segundo informações do site Universo Chris Brown, até o momento, até o momento, Chris Brown já arrecadou US$ 33.570.572 (cerca de R$ 168 milhões), com uma média de aproximadamente US$ 2.238.038 (cerca de R$ 11,2 milhões) por show.

Chris Brown está novamente enfrentando um processo por agressão. Desta vez, ele e sua equipe são acusados de atacar um grupo de quatro pessoas nos bastidores de um show. As vítimas, Larry Parker, Joseph Lewis, Charles Bush e Da Marcus Powell, relataram que foram convidados aos bastidores para conhecer o artista.