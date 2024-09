O que baixista do Aerosmith pensa sobre aposentadoria dos palcos

A recente aposentadoria das turnês do Aerosmith pegou de surpresa não apenas os fãs, mas também os próprios integrantes da banda. Em uma entrevista ao site Guitar World, o baixista Tom Hamilton falou sobre a difícil decisão de encerrar a carreira de shows ao vivo, após Steven Tyler, vocalista da banda, sofrer uma grave lesão vocal durante uma apresentação.

“Foi um soco no estômago descobrir que nossos dias de turnê acabaram”, revelou Hamilton, evidenciando o impacto emocional da situação.

Tyler fraturou a laringe durante o show, e embora tenha conseguido finalizar a performance com sua habitual energia, o processo de recuperação não foi suficiente para que a banda continuasse com a agenda prevista. A turnê, que celebraria décadas de história da banda, foi interrompida, deixando fãs e músicos desolados.

Apesar do momento difícil, Hamilton não descarta completamente o futuro do Aerosmith. “Talvez um dia possamos fazer algo de novo, mas não será uma turnê”, disse o baixista, demonstrando esperança de que a banda possa continuar ativa de outras maneiras, mesmo longe dos palcos. A possível aposentadoria das turnês, no entanto, não significa o fim do legado do Aerosmith, segundo Hamilton.

Atualmente, o baixista está envolvido com seu projeto paralelo, a banda Close Enemies, mas mantém o Aerosmith sempre em seus planos. “Steven tem uma maneira de superar desafios, já fez isso antes”, comentou, reforçando sua fé na resiliência de Tyler. “Não estaremos mais na estrada, mas há outras formas de manter o Aerosmith vivo”, completou, referindo-se à possibilidade de projetos futuros.

Brian May, do Queen, reage ao fim e aposentadoria do Aerosmith

Brian May, guitarrista do Queen, lamentou profundamente o fim das atividades do Aerosmith após a lesão vocal de Steven Tyler. Nas redes sociais, May expressou emoção ao receber a notícia e destacou a importância do Aerosmith em sua vida.

“A notícia me fez chorar. O Aerosmith fez parte da minha vida (…) – e é de partir o coração que sua voz extraordinária tenha sido danificada. Desejamos boas energias a Tyler”, escreveu o músico.

Ele também celebrou a trajetória do Aerosmith: “A carreira do Aerosmith é realmente algo para celebrar para sempre. Tudo passa – mas o trabalho inspirador do Aerosmith viverá – com as memórias de uma das bandas mais incríveis que já subiram no palco”.

O Aerosmith anunciou sua aposentadoria dos palcos e o cancelamento das datas remarcadas de sua turnê de despedida. O principal motivo foi uma lesão nas cordas vocais de Steven Tyler.

“Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando incansavelmente para colocar sua voz onde estava antes da lesão. Nós o vimos lutando apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que uma recuperação total da lesão vocal não é possível. Tomamos uma decisão dolorosa e difícil, mas necessária, como uma banda de irmãos, de nos aposentarmos de turnês”, lamentou a banda em comunicado nas redes sociais.