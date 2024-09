A história por trás de ‘Hero’ de Mariah Carey

Em uma recente entrevista à Vanity Fair, Mariah Carey revelou detalhes curiosos sobre a criação de um de seus maiores sucessos, Hero. Lançada em 1993 como parte do álbum Music Box, a canção se tornou um hino para milhões de fãs ao redor do mundo, mas sua origem foi surpreendentemente espontânea, como compartilhou a cantora e compositora.

Durante o bate-papo, Mariah explicou que a inspiração para Hero surgiu enquanto estava em estúdio, num dia em que representantes da Sony Pictures a visitaram para discutir o filme Hero, estrelado por Dustin Hoffman. O filme, que conta a história de um homem que salva várias pessoas, acabou servindo de gatilho para a criação da música.

“Eu estava no estúdio e as pessoas da Sony Pictures começaram a me contar sobre o filme Hero. Saí da sala para ir ao banheiro e, quando voltei, a ideia simplesmente veio a mim”, relembrou Mariah. Ela então começou a cantar a frase “A hero comes along” (“Um herói surge”) assim que retornou ao estúdio.

Mariah dividiu a ideia com Walter Afanasieff, seu parceiro musical na época, e juntos começaram a trabalhar na faixa. A cantora relembrou que o processo foi rápido e quase mágico. “Foi algo bem rápido”, disse ela, sobre como a canção tomou forma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariah Carey (@mariahcarey)

Detalhes da voz de Mariah Carey e longo alcance

Mariah Carey, uma das maiores vozes da música pop mundial é conhecida por sua habilidade vocal única. Desde o início de sua carreira, no final dos anos 1980, Mariah impressiona pela extensão de sua voz, que cobre cinco oitavas — um feito raro entre cantores.

Para comparação, Freddie Mercury, do Queen, e o tenor Luciano Pavarotti tinham alcance de quatro oitavas. Carey é capaz de atingir notas extremamente baixas, como F2, e subir até o G7, um registro tão agudo que quase não pode ser captado pelo ouvido humano.

A crítica musical descreve a voz de Carey como sendo de soprano coloratura, um termo que indica não apenas sua capacidade de atingir notas muito altas, mas também sua habilidade de transitar entre diferentes tons com agilidade e leveza. Essa característica pode ser vista em diversas de suas canções, onde ela exibe controle absoluto sobre a variação de tom, como na técnica de scat singing, frequentemente associada ao jazz.

Além disso, a cantora já revelou que tem nódulos nas cordas vocais, o que a força a manter seu canto em um registro mais agudo. Apesar dessa condição, Carey passou por um rigoroso treinamento vocal para garantir que continuasse performando em alto nível, o que contribuiu para seu estilo vocal singular.

O impacto de sua voz não passa despercebido. Em uma análise feita pela Classic FM, Mariah Carey foi apontada como a artista com o maior alcance vocal entre grandes nomes da música. Seu G7 continua a impressionar, superando até mesmo outros ícones, como Prince e David Bowie. Enquanto Prince alcançava B6 e Bowie variava entre G1 e G#5, Mariah continua sendo uma referência absoluta em termos de extensão vocal.