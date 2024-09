Lady Gaga surpreende fãs ao aparecer em sessão de ‘Coringa: Delírio a Dois’

No último domingo, 22, Lady Gaga, surpreendeu o público durante uma sessão exclusiva de “Coringa: Delírio a Dois” em Los Angeles. A estrela, que protagoniza a sequência ao lado de Joaquin Phoenix, escolheu um visual ousado para a ocasião, aparecendo em uma roupa preta acolchoada e meia arrastão, complementando o look gótico com seus cabelos platinados esvoaçantes.

Antes da exibição do filme, que estreia mundialmente em 4 de outubro, Lady Gaga fez um discurso emocionante. “Vocês [fãs] são uma parte muito importante da minha vida há tanto tempo. Vocês vão me fazer chorar, não façam isso”, expressou. Ela continuou, “o que eu queria dizer, é que tive uma relação muito complicada com identidades duplas desde que era criança, mas vocês sempre me viram pelo que eu realmente sou.”

“Em um filme que lida muito com identidades duplas e senso de si mesmo, achei importante que vocês vissem este filme antes de outras pessoas. Só queria vir e dizer que estou muito grata por vocês terem vindo assistir ao filme e dizer que essa personagem, Quinn, significa muito para mim. Acho que tenho interpretado alguma versão de um ‘pássaro quebrado’ durante toda a minha carreira, e vocês estiveram presentes em cada uma dessas versões. Mas ela é diferente”, finalizou a cantora.

Embora os detalhes do roteiro permaneçam em segredo, o longa explora a complexa relação entre Arthur Fleck, o Coringa, e sua psiquiatra, Harley Quinn, que se transforma na Arlequina. Teasers já revelaram cenas ambientadas no Asilo Arkham, em Gotham.

O elenco inclui Zazie Beetz, que retornou como Sophie, interesse amoroso de Arthur no primeiro filme, Brendan Gleeson (de “Os Banshees de Inisherin”) e Catherine Keener (de “Corra!”). A direção é de Todd Phillips, com roteiro escrito por ele e Scott Silver.

Lady Gaga compartilha trechos inéditos do filme nas redes sociais

A cantora surpreendeu o público mais uma vez na manhã desta quarta-feira, 25, ao divulgar um trecho inédito do filme. No vídeo, Lady Gaga exibe um visual marcante, com cabelos vermelhos e um vestido azul florido. Nas imagens, a artista, conhecida por seus looks únicos, aparece desenhando sobre uma reprodução da Mona Lisa. Ela também marcou o Museu do Louvre em sua publicação, acompanhada da frase: “There’s always a Joker.”

Cantora anunciou ontem o novo álbum ‘Harlequin’ com 13 faixas

Nesta terça-feira, 24, Lady Gaga revelou o lançamento de “Harlequin”, um álbum da trilha sonora do aguardado filme “Coringa: Delírio a Dois”, no qual ela atua ao lado de Joaquin Phoenix.

Antes do anúncio, Lady Gaga instigou seus fãs com publicações no Instagram. Uma delas dizia: “Estou pronta para minha entrevista”, enquanto outra afirmava: “Não me diga o que vestir”. Em uma terceira postagem, acompanhada pelo som de um violão, estava escrito: “Sem fita adesiva. Sem missão”. Ela também anunciou o álbum no início da semana, com outdoors exibindo o número “6.5”.

Importante mencionar que um representante confirmou à Variety que “Die With a Smile” não fará parte do “LG7”. “Eu estava finalizando meu próprio álbum em Malibu e, numa noite, depois de um dia longo, ele me convidou para seu estúdio para ouvir algo que estava criando. Era por volta da meia-noite quando cheguei e fiquei maravilhada com o que ele tinha começado. Ficamos acordados a noite toda, escrevendo e gravando a música”, revelou a artista.

A cantora pop, de 38 anos, continua agitando o público e aumentando a expectativa para a estreia de seu novo álbum e do filme. Lembrando que “Harlequin” será lançado na próxima sexta-feira, 27 de setembro, e contará com 13 faixas.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis