Cat Glover, dançarina de Prince, morre aos 60 anos nos EUA

Cat Glover, conhecida por seu trabalho ao lado de Prince durante seu auge pop-rock nos anos 1980, faleceu recentemente. A notícia de seu falecimento foi divulgada na terça-feira, 24, em sua página do Facebook, onde a família pediu privacidade neste momento difícil: “É com grande tristeza que anunciamos formalmente o falecimento de Catherine Vernice Glover, também conhecida como ‘Cat’.”

A causa da morte ainda não foi revelada. Cat Glover era uma talentosa cantora, dançarina e coreógrafa, eternamente associada a Prince, que faleceu em 2016 devido a uma overdose acidental de fentanil. Juntos, eles colaboraram em álbuns icônicos como “Sign o’ the Times” e “Lovesexy”, além de criarem videoclipes, filmes de shows e turnês memoráveis. Cat Glover foi também creditada por ter contribuído com o rap no famoso hit Alphabet St.

Nascida em Chicago, Cat Glover conheceu Prince enquanto morava na zona norte da cidade e buscou conforto em seu álbum “Dirty Mind” durante um período de depressão. Sua grande chance como dançarina surgiu no programa de talentos “Star Search”, onde chegou à final, mas não ganhou o prêmio de US$ 100.000. Mesmo assim, seu talento a destacou na indústria musical, atraindo a atenção de ícones como David Bowie e Prince, que a convidaram para suas bandas.

No entanto, foi sua conexão com Prince e seu amor por “Dirty Mind” que a levaram a aceitar a proposta de colaborar com ele, solidificando seu lugar na história da música.

Veja a publicação da família na página oficial da artista:

Cat Glover lançou um único EP após sair da banda de Prince

Em 1989, Cat Glover saiu da banda de Prince e passou a trabalhar por conta própria. A dançarina, cantora e compositora lançou o EP Catwoman naquele mesmo ano, que continuaria sendo sua única música lançada. Os últimos anos de Glover viram seu trabalho extensivamente como dançarina e coreógrafa. De acordo com informações do The Hollywood Reporter, houve uma breve reunião com Prince no “The Black Album” de 1994, com Cat fornecendo o rap na música “Cindy C.”

Veja o clipe de Catwoman:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis