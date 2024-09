Senna, série biográfica do piloto de Fórmula 1, ganha data de estreia

Nesta quarta-feira (25/9), a Netflix divulgou a data de estreia da minissérie Senna, que conta de forma fictícia a jornada de um dos maiores pilotos de Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna. O seriado estreia em 29 de novembro na plataforma de streaming e é uma das produções mais aguardadas do ano.

Com seis episódios, a história explora a carreira e a vida pessoal do piloto, interpretado por Gabriel Leone. O elenco é formado por atores nacionais e internacionais na interpretação de figuras extremamente importantes na vida de Senna, como Xuxa Meneghel (Pâmela Tomé), Adriane Galisteu (Julia Foti) e Alain Prost (Matt Mala). O cineasta austro-brasileiro Vicente Amorim assina a direção geral da série e trabalhou ao lado de Júlia Rezende.

Ayrton Senna nasceu em 1960, São Paulo e começou a carreira automobilística aos 13 anos. O piloto teve destaque no esporte na década de 1980 e 1990, conquistou três campeonatos mundiais e se tornou um herói nacional. Senna morreu em um trágico acidente durante o Grande Prêmio de Emilia-Romagna, na Itália, em 1964, quando colidiu com uma das muretas de proteção após a quebra da barra de direção do carro de corrida que conduzia. A tragédia marcou a história da Fórmula 1 e deixou o Brasil em luto.